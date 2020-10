Lesmes convoca Pleno extraordinario del CGPJ por la reforma del Gobierno

El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha escuchado a siete vocales del órgano de gobierno de jueces y ha autorizado la celebración de un Pleno extraordinario para el miércoles 28 de octubre. La petición se formuló tras conocerse la proposición de ley del Ejecutivo de coalición para reformar el sistema de elección de vocales y en pleno debate político en relación a esta iniciativa planteada por el PSOE y sus socios de Gobierno. De este modo, y según informan fuentes del órgano, el Pleno se celebrará la próxima semana teniendo en cuenta las dificultades que el estado de alarma vigente en Madrid entraña para cualquier desplazamiento y a la vista de que la próxima reunión del Pleno ordinario es el jueves 29.

El también presidente del Tribunal Supremo accede a la petición formulada la pasada semana por siete vocales designados a propuesta del PP que pidieron un Pleno para estudiar una respuesta a la iniciativa de modificar el sistema de elección de vocales. El encuentro, que se celebrará "de conformidad con la totalidad de los solicitantes", se conoce en plena crisis dentro del Poder Judicial por la medida del Ejecutivo. Se da la circunstancia de que dos de las cuatro principales asociaciones de jueces han rechazado, a tenor de la misma, participar en encuentros previstos esta semana en el Ministerio de Justicia. Una iniciativa, que amparan en la inconstitucionalidad de la reforma del marco legal, y a la que se le ha unido la mayoritaria Asociación de Fiscales

Estos mismos vocales que pidieron un Pleno extraordinario también barajaron la posibilidad de elaborar un informe analizando la iniciativa parlamentaria a pesar de que la misma, al ser presentada en el Congreso y no en el Consejo de Ministros, no requería de los informes preceptivos del órgano de gobierno de jueces. Con todo, el malestar que suscitó la presentación de la proposición se dejó sentir no solo en el ámbito judicial sino también en Europa, donde recordaron que estas medidas van justo en la dirección contraria a la que marca el Consejo de Europa. En concreto, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) recomienda que los jueces tengan mayor implicación en la elección de sus pares dentro del CGPJ.

A todo ello hay que añadirle que el PP, que insiste en negarse a negociar la renovación si en la misma participa Unidas Podemos, ha presentado hoy su contrarreforma para el Poder Judicial. La formación que lidera Pablo Casado rechaza que se rebaje la mayoría de tres quintos del Congreso para elegir a los nuevos vocales del CGPJ y plantea también que se prohíba que los juristas de reconocido prestigio que hayan ocupado cargos políticos puedan figurar como candidatos de los diferentes partidos. Desde que se modificara el sistema original en 1985, tanto Congreso como Senado eligen a los 20 miembros del CGPJ, 12 de los cuáles son magistrados y jueces y los 8 restantes juristas de reconocido prestigio.

Con el cambio que promulga el PSOE, bastaría una mayoría absoluta para elegir a los 12 vocales de procedencia judicial mientras que para los otros 8 seguiría siendo necesaria una mayoría de tres quintos de las cámaras. Al respecto, tres de las cuatro asociaciones de jueces y otros actores del sector consideran que se trata de una medida que puede acabar ante el Tribunal Constitucional por hacer una "lectura sesgada" del artículo 122 de la Constitución que regula el funcionamiento del órgano de gobierno de jueces. El PP, por su parte, plantea que tampoco se permita a los parlamentos autonómicos designar a los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas.