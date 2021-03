Del PP a Cs... y a casa: Ángel Garrido deja la política por la deriva de Arrimadas

"Todo en la vida tiene un principio y un final. También el trabajo en política. Hoy, tras un largo periodo de actividad en la vida pública de más de 25 años, toca la despedida". Lacónico el mensaje de Ángel Garrido, hasta hace poco consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid y diputado naranja. Garrido, procedente del Partido Popular, toma esta decisión pocas horas después de que el ya exvicepresidente madrileño Ignacio Aguado se apartase a un lado para dejar paso a Edmundo Bal como posible candidato a la presidencia regional por la formación de Inés Arrimadas.

Garrido, en una carta enviada a La Información se muestra decepcionado por la deriva de los partidos y por la polarización que se ha instalado en la gestión. "La política ha cambiado. No sé si a peor o a mejor, pero lo ha hecho. Hoy es más sencillo tratar de obtener adhesiones con mensajes emocionales que conseguirlas exhibiendo la mera gestión. Reconozco mi incapacidad de adaptación a este nuevo escenario, lo que no es culpa de la política, sino mía. El otro gran agente de la política actual es eso que denominamos 'polarización', un eufemismo para blanquear lo que no es otra cosa que política de bloques, radicalismo y en buena medida crispación. Para alguien como yo, que siempre ha militado en el espacio del centro, sinceramente es el peor escenario que se pueda plantear".

Garrido se retira después de que la 'tormenta en Murcia' levantada por una moción de censura del PSOE y avalada por Cs, socio del PP en el ejecutivo regional, se extendiese como la pólvora y llegase a Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso convocó elecciones autonómicas para el 4 de mayo.

Garrido recaló en Ciudadanos después de una larga espera tras la que Génova no le designó candidato a la Puerta del Sol en las últimas elecciones por el PP. Pablo Casado se decantó por Isabel Díaz Ayuso, lo que apartó a Garrido de las filas populares, que trataron de colocarle en un puesto para las Europeas, movimiento que él rechazó. Tentado por Ciudadanos, pasó de la noche a la mañana a ser candidato naranja en la lista de Ignacio Aguado. Los de Arrimadas tuvieron que conformarse con ser socios del Gobierno del PP, ocupando Garrido una consejería especialmente importante, la de Transportes, en la que previsiblemente habrían de recaer parte de los fondos europeos que sean transferidos a Madrid.

El ya expolítico recuerda su afiliación al CDS en 1989 "por la admiración que sentía hacia el que sigo creyendo ha sido el mejor político de nuestro país, Adolfo Suárez" y asegura que nunca llegó a imaginar que permanecería tanto tiempo en política: concejal en Pinto y Madrid, consejero de Presidencia y Transportes de la Comunidad de Madrid "y, mucho menos, que tendría el enorme honor de haber presidido la Comunidad de Madrid", asegura el veterano político.

En su misiva, Garrido -ingeniero de Minas de profesión- se ha despedido calurosamente y con cortesía de Ayuso, Aguado, Arrimadas, Albert Rivera, Cristina Cifuentes, Esperanza Aguirre, Álvarez del Manzano, Alberto Ruiz-Gallardón... Sus palabras sin estridencias en la despedida no reflejan lo que probablemente llevaba pensando algún tiempo, más aún después del 'bombazo murciano'. Garrido, buen conocedor de la política regional, intuía que Ignacio Aguado no sería capaz de captar el 5% de los votos que permitirían a Ciudadano entrar en la Asamblea de Madrid. Él mismo era sabedor de sus propias limitaciones a la hora de liderar hipotéticamente el proyecto, aunque confiaba hasta el último momento en que Arrimadas colocase un candidato con recorrido y capaz de sumar votos. Tal vez Toni Cantó -ya fuera de la formación-; quién sabe si la propia Arrimadas haciendo un órdago a lo Pablo Iglesias. Pero no fue así.