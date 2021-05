Mónica García asume el liderazgo de la oposición tras superar en votos al PSOE.

La candidata de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad, Mónica García, ha asumido en nombre de su partido el compromiso de ser "la fuerza que lidera la alternativa y el cambio", con "amplio margen de crecimiento", al confirmarse el 'sorpasso' al PSOE, con el mismo número de diputados, 24, al 98 por ciento escrutado, pero con más votos que los socialistas. "Hoy comienza la cuenta atrás de las elecciones de 2023", ha apostillado.

"Esta noche se demuestra que hay un espacio político verde, feminista y madrileño que no sólo se consolida, sino que además tiene un amplio margen de crecimiento", ha declarado García ante los medios, al tiempo que ha decretado el inicio de "la cuenta atrás para las elecciones de dentro de dos años".

Arropada por el líder de Más País, Íñigo Errejón, y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, desde hoy la jefa de la oposición y el resto de compañeros de Más Madrid tienen ya en el punto de mira los comicios de dentro de dos años. "Hoy comienza la cuenta atrás para las elecciones de 2023, para las que me pongo a trabajar desde este momento", ha declarado.

A la ciudadanía madrileña, "que no desesperen"

Esto le ha llevado a lanzar un mensaje a la ciudadanía madrileña, "que no desesperen, que Más Madrid se pone a la tarea de derrotar al gobierno del PP en 2023" porque está convencida de que cada día serán "más y mejores". También ha asegurado que ella sí se quedará en la política madrileña. "He estado, estoy y estaré en la Asamblea", ha confirmado Mónica García minutos antes de conocerse la decisión del candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, de abandonar los cargos del partido y no recoger el acta de diputado.

García ha puesto sobre la mesa en una comparecencia de prensa que han puesto todo el "alma, corazón y cerebro", como lo volverán a hacer en 2023 y ha asegurado que se han dejado la piel en una campaña dominada por "el ruido, el fango y las ocurrencias". Por contra, Más Madrid ha defendido "las cosas que de verdad importan" y con los resultados de esta noche "se demuestra que hay espacio político para esta iniciativa verde y feminista", que tiene "amplio margen de crecimiento"

Tampoco ha obviado que, aunque han puesto todo lo que estaba en sus manos, "no ha sido suficiente". Los datos del bloque progresista "son malos porque ha perdido espacio". "En esta campaña hemos intentado empujar este bloque y nos ha dado resultados pero (para el bloque progresista) los resultados han sido malos", ha confirmado.