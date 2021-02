Grupos de feministas sí se concentrarán el 8-M: 250 personas y con mascarillas. 

El '8M movimiento feminista de Madrid', que aglutina a más de 350 organizaciones de mujeres, ha anunciado que se concentrará el próximo 8 de marzo de 2021, Día Internacional de la Mujer, en la plaza de Callao de la capital, un acto al que asistirán 250 mujeres, previamente acreditadas, respetando las distancias y medidas de seguridad vigentes para frenar la expansión de la Covid-19.

"No necesitamos que nadie nos diga a las mujeres que seamos responsables porque lo estamos siendo. Vamos a tener presencia en la calle, cumpliendo los requisitos sanitarios y también lo que marca la Delegación de Gobierno, reducido a la mitad. La plaza de Callao estará cercada y con un aforo incluso menor al que exponía la Delegación del Gobierno para dicha concentración", ha explicado en rueda de prensa Ana Sánchez de la Coba, del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid, según informa Europa Press.

Precisamente, este miércoles, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, afirmó que "no ha lugar" a las manifestaciones del 8 de marzo en una situación de pandemia haciendo un llamamiento a la "responsabilidad". Previamente, el delegado de Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, había anunciado que se prohibirían las marchas de más de 500 personas en la capital para ese día. Con el lema 'Mujeres feministas en lucha por la igualdad entre sexos', la concentración del '8M movimiento feminista de Madrid', tendrá lugar a partir de las 18.00 horas. Como ha detallado De la Coba, se controlará el acceso con un registro y la Plaza estará cercada con vallas "para que no quede duda de que se respetan las indicaciones".

"Queremos que la repercusión sea la misma"

"La repercusión queremos que sea la misma que cuando hay manifestaciones masivas. El movimiento feminista de Madrid no se va a quedar parado, seguiremos haciendo un 8M combativo y reinvidicativo", ha indicado durante su intervención, recogida por Europa Press. También ha avanzado que no se va a realizar un llamamiento a la huelga pero sí "numerosas acciones" desde la semana anterior, que comenzarán el 3 de marzo ante el Ministerio de Consumo; el 4 de marzo ante el Ayuntamiento de Madrid; el 6 de marzo, ante el Monumento de la Constitución de la capital; el 7 de marzo en la Plaza Guardias de Corps y el 8 de marzo con la citada concentración de Callao.

"Llevamos más de 2 meses reunidos, no es nada improvisado", ha reiterado De la Cobam, al tiempo que ha precisado que "no van a aceptar la presencia de políticos". En este sentido, el día 1 de marzo hay previsto un encuentro con los grupos parlamentarios al que, por ahora, asistirán Laura Berja (PSOE), Margarita Prohens (PP), Pilar Vallugera (Grupo Republicano), Sofía Fernández (UP-ECPodem-GC), Sara Giménez (Cs y Dolores Etxano (EAJ-PNV). "No se ha invitado a Vox porque no nos parece un interlocutor válido", ha adelantado. Por otro lado, De la Coba también ha afirmado que no se vetará la presencia de colectivos trans pues, como ha aseverado, "jamás en las acciones se ha vetado a nadie" y ha añadido que la concentración se procederá a la lectura del manifiesto preparado para la jornada. Los actos se podrán seguir desde casa ya que se va a retransmitir por streaming "para llegar a todos los rincones".