Lasquetty carga contra Sánchez por "castigar" a Madrid en los Presupuestos. 

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, lanza un órdago contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le acusa de "maltratar" a Madrid en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), porque "a Cataluña todo es darle inversiones y a Madrid, a castigarla". "Cuando Sánchez ha tomado decisiones ha maltratado a Madrid y donde se ve mejor es en el Cercanías, que no ha hecho ni una sola mejora en la inversión de trenes y estaciones (...) A Cataluña todo es darle inversiones del Estado, lo mismo a Valencia, pero a Madrid a castigarla y perjudicarla, cuando perjudicar a Madrid es perjudicar a toda España", ha lanzado Lasquetty en declaraciones a los periodistas tras visitar uno de los establecimientos que ha recibido ayudas de la Comunidad para acabar con los ERTE.

En cuanto a financiación autonómica, el consejero ha indicado que se han reunido todos los consejeros de Hacienda del PP y han llegado a la conclusión de que si el Gobierno central quiere cambiar el sistema de financiación autonómica debe hablar primero con todas las comunidades autónomas "a la vez". "No vale que pacte con los independentistas catalanes por su lado y a los demás lo que sobre. Eso no puede ser, no puede haber privilegios y queremos que se respete nuestra capacidad para seguir bajando impuestos", ha defendido Lasquetty.

En dicho encuentro pusieron en común propuestas a tener en cuenta en la reforma del sistema de financiación autonómica. En este sentido, emitieron un comunicado conjunto en el que defienden un sistema que permita financiar "adecuadamente" los servicios públicos y no "eleve" el esfuerzo fiscal de los ciudadanos, al tiempo que piden una reforma "multilateral" y "sin privilegios". Los responsables de las cuentas públicas de los ejecutivos populares aseguraron que "no han mantenido ninguna reunión con ningún alto cargo del Ministerio de Hacienda sobre ningún elemento del sistema de financiación autonómica. Nada ha sido consultado, ni mucho menos acordado. Por tanto, cualquier planteamiento que ponga el Ministerio encima de la mesa será exclusivamente unilateral, hasta que se produzcan las necesarias reuniones".

En su opinión, la reforma "se debe hacer de manera multilateral, mediante el diálogo y la negociación simultánea con todas las comunidades de régimen común. No sería aceptable que el Gobierno de Pedro Sánchez negocie separadamente y de manera privilegiada con la Generalitat de Cataluña, o con ninguna otra Comunidad Autónoma". En este sentido, consideran que el actual sistema "ha demostrado no ser suficiente para afrontar los costes reales de unos servicios públicos fundamentales de alta calidad. En la negociación se debe afrontar la realidad actual de las necesidades financieras de servicios como la Sanidad, la Educación, la Dependencia y los Servicios Sociales, etc, a fin de asegurar una calidad semejante en todas las comunidades", destacaron. Por ello, remarcaron que el futuro sistema "deberá respetar la autonomía fiscal y financiera de las CCAA, y su capacidad normativa, como mínimo en sus niveles actuales, de manera que las comunidades autónomas puedan seguir haciendo una política para bajar el esfuerzo fiscal en beneficio de los ciudadanos".