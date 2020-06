Cisma entre PP y Cs por el borrador para no trasladar ancianos a hospitales

"Casi diría que sí pasaremos. Tenemos la sensación de haber trabajado mucho en los últimos 15 días. Todos los datos apuntan a que avanzamos bien y creo que Madrid sí que merece pasar a la Fase 2 de la desescalada". El Consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, en una entrevista a la cadena radial 'OndaMadrid'. Escudero apuntó a la bajada de pacientes en UCI y hospitales, y a el fortalecimiento de la red de atención primaria como los puntos fuertes que avalan su avance en el proceso de desconfinamiento.

Sobre las discrepancias entre las cifras de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad, Escudero ha asegurado que el consistorio de Ayuso tiene sus propios criterios y han querido mantenerlos por una cuestión de "transparencia". Por su parte, el Ministerio "ha cambiado de parámetros en varias ocasiones y les hemos dicho que su sistema para contabilizar fallecidos no es bueno. Confunde y utiliza otros baremos, como los temporales, cuando los fallecidos son los que son".

Escudero se vio rodeado por la polémica en los últimos días por un borrador sobre el trato a los ancianos en las residencias. El experto ha declarado que "se trabajaron con hasta seis borradores y dije que había sido un error enviarlo porque era una propuesta que necesitaba del visto bueno de los geriatras, que son los que establecen el criterio clínico definitivo. El documento final es el del 25 de marzo". Además ha recalcado que "los criterios de derivación son clínicos y estas decisiones corresponden a los profesionales. Se valora al paciente desde siempre. Desde antes de la crisis por el coronavirus. Cuando utilizas un recurso en el sistema sanitario tiene que ser para salvar vidas y no para prolongar la agonía. Siempre se ha actuado así". En cuanto a las tensiones con Ciudadanos, Escudero ha dicho que no es el momento para entrar en disputas y "no entiendo las actitudes del consejero de Cs".

El Gobierno central decidirá este viernes si la Comunidad de Madrid accede a la Fase 2 de desescalada a partir de este lunes, 8 de junio, lo que implicará la reapertura de centros comerciales con aforo limitado, la supresión de franjas horarias para paseos o la apertura del interior de locales de hostelería con restricciones. Ayer, el Ministerio de Sanidad valoró positivamente el trabajo realizado por Madrid, tanto en el plano asistencial como en el control de posibles casos de Covid-19, y el Gobierno regional afronta la decisión con optimismo, dado que la reunión bilateral con la Consejería de Sanidad transcurrió "con cordialidad".

Madrid sustenta su solicitud en sus datos asistenciales. Así, el consejero Enrique Ruiz Escudero destacó que el número de pacientes hospitalizados ha bajado un 97,0 por ciento en la Comunidad y se sitúa por debajo de 1.000 pacientes ingresados, rondando casi los 500 (527). Por otro lado, aludió a que el número de pacientes en UCI ha descendido un 90 por ciento (ahora hay 150); el número de fallecidos ha descendido un 98 por ciento (ayer se registraron 7); el número de pacientes pendientes de ingreso en Urgencias ha bajado un 94 por ciento y el número de pacientes en seguimiento domiciliario en Atención Primaria ha disminuido un 90 por ciento.