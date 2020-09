Madrid podrá mezclar a niños de Infantil y Primaria de distintos niveles.

Los colegios públicos de la Comunidad de Madrid podrán contemplar este curso la posibilidad de mezclar alumnos de diferentes niveles del segundo ciclo de Educación Infantil y, en el caso de Primaria, de dos niveles consecutivos de dicha etapa agrupando asignaturas.

Así lo indica una circular de la Dirección General de Educación Infantil y Primaria de la Consejería de Educación sobre medidas en los centros docentes públicos madrileños frente a la Covid-19 para el curso 2020-2021 emitida el lunes a los centros docentes con el fin de facilitar la planificación y desarrollo del curso escolar.

La circular, a la que ha tenido acceso Efe, señala que en el segundo ciclo de Infantil y en Educación Primaria podrán desdoblarse las clases en base a dos criterios: mantener una distancia entre alumnos de 1,5 metros o crear grupos de convivencia estable de 20 alumnos sin necesidad de distancia interpersonal. En el caso del segundo ciclo de Educación Infantil y del primer y segundo curso de Educación Primaria se priorizará, con carácter general, los grupos de convivencia estable.

Cada centro buscará espacios alternativos para los desdobles y, solo si tras la utilización de todos los espacios del propio centro no fuera posible la aplicación de ninguno de los dos criterios expuestos, se buscarán espacios alternativos, como edificios municipales. La Comunidad de Madrid insta a flexibilizar los horarios y asignaturas "para reducir la exposición de los alumnos en los centros", con medidas como el agrupamiento de una asignatura en varios periodos seguidos.

Para ello, sugiere que un mismo grupo de convivencia estable pueda incluir alumnos de los diferentes niveles de segundo ciclo de Educación Infantil y, en el caso de la Educación Primaria, alumnos pertenecientes a dos niveles consecutivos de dicha etapa en cualquiera de sus posibles combinaciones. Para la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, esta posibilidad no es adecuada desde la perspectiva educativa ni curricular.

"No es una regulación pensada desde la perspectiva del alumno y poniendo al alumno en el centro. Claramente se hace para escatimar recursos y hurtar al alumnado su derecho a la educación respondiendo a sus necesidades", ha dicho en declaraciones a Efe la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín.

Además, ha señalado que esta medida "la van a sufrir niños y niñas que estuvieron confinados y que tele aprendieron y que necesitarían de medidas de refuerzo y apoyo y profundización de aspectos curriculares que no se pudieron tratar o se trataron pero es necesario reforzar. "Y lo que necesitan no es, precisamente, readaptar su currículo como consecuencia de estudiar en estos grupos mixtos", ha añadido. En su opinión, los centros que más van a sufrir esta situación, generalmente, no van a tener problema de espacio. Luego no se justifica tampoco por esta razón, ha considerado.

Para CCOO la solución es "flexibilizar las ratios para constituir grupos y dotar a los centros del profesorado necesario para que sean posibles los desdobles de grupos del mismo curso".