Las cifras de Madrid: el 42% de muertes y un tercio de los casos de toda España

Finalmente, septiembre ha arrancado muy alejado del bajo nivel de transmisión que permitiría volver a la actividad con algo más de calma, una expectativa que se ha truncado especialmente en Madrid, comunidad que acumula un tercio de los casos y el 42% de las muertes de las dos últimas semanas. Unos datos que han vuelto a levantar al Gobierno regional contra el responsable de las alertas sanitarias, Fernando Simón, en cuya defensa ha salido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha admitido que hay inquietud en el Ejecutivo por la evolución de la pandemia en la Comunidad de Madrid.

En su exposición habitual de los lunes, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) aludió este lunes a que "una gran parte de los diagnósticos y las defunciones se deben fundamentalmente a una comunidad autónoma, la Comunidad de Madrid, lo cual no quita para que otras comunidades tengan también otros incrementos en los últimos días, como Andalucía".

Palabras que no gustaron a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que utilizó su perfil de Twitter para reprochar al epidemiólogo sus aseveraciones con el siguiente mensaje: "Este ensañamiento con Madrid es injusto, desproporcionado y perjudicial para España. Si Madrid no se reactiva, España se hunde". Aunque este martes ha agradecido al jefe del Ejecutivo, "la preocupación que siente el presidente @sanchezcastejon por Madrid. Aprovecho para volver a pedirle la reunión que no me ha concedido en 12 meses", según ha escrito en la misma red social.

Las cifras de la discordia

Julio cerró con 288.522 casos confirmados mediante PCR. Agosto lo hace con 462.858, lo que supone 174.336 nuevos contagios, de los que 49.912 corresponden a la Comunidad de Madrid, un 28,62%. Le sigue Cataluña con 30.693 casos, un 17,6% de los registrados este mes.

Cataluña y Aragón centraron todas las preocupaciones de las autoridades sanitarias durante el mes de julio y parte de agosto debido principalmente a los brotes asociados a los temporeros, pero también por la transmisión detectada en el área metropolitana de Barcelona.

Aragón lideró durante semanas las cifras de nuevos contagios, llegando a acumular durante días una incidencia superior a los 560 casos por cada 100.000 habitantes durante toda la primera mitad de agosto, aunque ha ido logrando rebajarla hasta los 280 que presentaba ayer, mientras que Cataluña se ha estado moviendo en una horquilla de entre 136 y el máximo de 180 de este lunes.

Camino inverso al de Aragón ha seguido la de Madrid, donde la incidencia a 14 días ha ido creciendo progresivamente desde los 44 positivos por cada 100.000 habitantes que presentaba el 31 de julio a los 233 que registró el día 17 de agosto.

Un tercio de los casos y cuatro de cada diez muertes

En estas dos semanas, la Comunidad ha duplicado su incidencia hasta los 464 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone también el doble de toda la tasa nacional, que se eleva a 205; de los 96.654 positivos confirmados en toda España, un tercio (30.959), corresponden a la autonomía madrileña.

Así se desprende del último informe de ayer por la tarde que el Ministerio de Sanidad elabora diariamente con los datos que le proporcionan las propias comunidades, y según el cual, este fin de semana se han detectado 23.572 contagios, un tercio de ellos (7.457) en Madrid, que concentró más del doble que los comunicados por Cataluña (3.206) y el triple que el País Vasco (2.429).

La proporción es aún mayor en el caso de las víctimas mortales, ya que de las 266 personas con covid que han muerto en este periodo, 123 de ellas (un 42%) han perdido la vida en la comunidad madrileña. La cifra se recrudece aún más en los últimos siete días: en Madrid han muerto 66 de los 141 fallecidos contabilizados, un 46%. El 24 de agosto fue el más siniestro del verano, con 31 defunciones registradas en toda España; Madrid comunicó 14 de ellas, las mismas que había notificado el día anterior, cuando se produjeron un total de 28 decesos en nuestro país.

El 30% de hospitalizados y el 25% de los ingresos en UCI

Los hospitales españoles tenían hasta las 15:30 horas de ayer a 6.957 pacientes ingresados con coronavirus, 2.128 de ellos en centros madrileños, un 30,5% del total y más de un millar más que Cataluña, que tiene 1.076.

En 24 horas fueron ingresadas en la región madrileña 221 de los 750 personas hospitalizadas en España; así, tiene ya un 16% de sus camas ocupadas por enfermos Covid frente al 6% de media nacional, cuando hace menos de dos semanas, el 20 de agosto, la tasa era del 9,5%, muy por debajo de la de Aragón, que era del 13,4%, cuatro décimas más de la que presenta doce días después.

De igual forma, uno de cada cuatro pacientes en UCI, que en todo el territorio ascienden a 846, están en Madrid, que registra 218, mientras que Cataluña tiene a 160.