Las multas de Madrid Central subieron de 13.000 a 80.000 después de las elecciones

En el mes de junio, justo después de que se conociesen los resultados de los comicios municipales y el cogobierno del Partido Popular y Ciudadanos aterrizase en el Ayuntamiento de la capital, la institución municipal interpuso casi 80.000 multas a los infractores del proyecto de Madrid Central, una cifra que choca con los resultados del mes anterior cuando las sanciones emitidas por el equipo de Manuela Carmena no llegaron a las 14.000. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado a su antecesora que "engañase" a los ciudadanos y la ha acusado de dar 'manga ancha' a los infractores de cara a la cita electoral del 26 de mayo.

Concretamente, la corporación de Carmena emitió un total de 13.631 multas durante el pasado mayo, mientras que las sanciones interpuestas en junio ascendieron hasta las 79.908, según fuentes municipales y de acurdo con los datos publicados en el portal de datos abiertos sobre infracciones de la capital. En total, desde que se activara la política de sanciones el pasado 16 de marzo, se han formalizado 104.788 penalizaciones hasta junio.

Los datos de Madrid Central han oscilado notablemente desde su puesta en marcha. Así y una vez superado el periodo de transición desde que se anunciaran los cambios, a partir de su activación hasta el final de marzo se pusieron más de 4.000 multas, mientras que en el mes de abril se superaron las 7.000.

Los baremos de mayo, en plena campaña electoral

En las semanas que precedieron a los comicios municipales y en los días posteriores al encuentro con las urnas, del 1 al 29 de mayo, el Ayuntamiento registró 6.089 sanciones. Hasta llegar a las más de 13.000 penalizaciones que se contabilizaron en mayo, 7.272 corresponden a las jornadas del 30 y 31, "cuando comenzaron a computarse la totalidad de las multas que se interpusieron esos días", según fuentes del actual Consistorio.

La primera oleada de las sanciones de dicho mes, aún se emitieron bajo la instrucción de la Corporación anterior de Ahora Madrid de denunciar sólo a los vehículos de tipología A una vez al mes y no sancionar ni a los B ni a los C. No fue hasta el 13 de junio, cuando el Gobierno de Ahora Madrid publicó una nueva orden para empezar a multar a los A una vez a la semana y comenzar a expedientar a los del tipo B y C una vez al mes, según han incidido desde el actual Ayuntamiento.

La evolución del proyecto estrella de Carmena

El cogobierno de PP y Cs en la capital estableció una moratoria a las multas en Madrid Central que arrancó el pasado 1 de julio y tenía previsto extender hasta el 30 de septiembre, pero tres autos resolvieron mantener las sanciones al estimar que la protección a la salud y al medio ambiente están por encima de cualquier decisión política.

El contraste entre los resultados de las sanciones ha motivado las críticas del actual alcalde de la ciudad, quien ha criticado este lunes la "impostura, la mentira y el engaño" que a su juicio supone que su antecesora limitara las multas a los infractores de Madrid Central antes de las elecciones municipales de mayo. Del mismo modo se ha expresado el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, quien ha recalcado que las sanciones de entrada al proyecto estrella de Manuela Carmena fue una "auténtica farsa" y ha señalado que aplicaron una "amnistía de multas".