Malestar entre los jueces por el 'desliz' de Llop al visitar a su propia asociación.

La nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, no ha empezado su mandato con buen pie entre los jueces. En tan sólo 48 horas desde que tomara posesión como miembro del Consejo de Ministros, de acuerdo a la remodelación de Gobierno que ha hecho Pedro Sánchez, ha sido doblemente criticada por sus actuaciones. Primero por la valoración pública que hizo este miércoles desde La Moncloa de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional varios apartados del Real Decreto aprobado el 14 de marzo de 2020 por el que se decretó el primer estado de alarma para hacer frente al avance de la pandemia del coronavirus. Después, por haber mantenido un encuentro con Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), asociación a la que la expresidenta del Senado está afiliada, al margen de las otras tres agrupaciones representativas de la carrera judicial.

El malestar entre los jueces comenzaba con la reacción del Gobierno, a través de la titular de Justicia, al fallo del tribunal de garantías. El Tribunal Constitucional avaló con seis votos frente a cinco la ponencia del magistrado Pedro González-Trevijano que expone que el mecanismo jurídico adecuado para limitar derechos fundamentales, como la libertad de circulación de las personas, no es el estado de alarma, sino el estado de excepción. Unas horas después de conocerse la parte dispositiva de la sentencia, pero no su contenido íntegro, Llop salió a defender la medida adoptada por el entonces por el Ejecutivo y afirmó que, aunque "respeta" la decisión de los magistrados, "no comparte" su criterio, pues el confinamiento domiciliario general de la población salvó "ciento de miles de vidas" y se acordó "conforme a los parámetros constitucionales".

Estas declaraciones han provocado un primer revuelo en la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI), que, en declaraciones a La Información, han cargado duramente contra la sucesora de Juan Carlos Campo por intentar "deslegitimar" un fallo judicial. Asimismo, recuerdan que el Gobierno, y en concreto el responsable de la cartera de Justicia de turno, tiene el "deber institucional" de no valorar las actuaciones de los tribunales, "acatar" sus decisiones incluso cuando "no son favorables", y evitar "injerencias" del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial.

Unas horas después de la comparecencia pública de Llop, los jueces empezaban a tener conocimiento de otro dato que ha hecho incrementar su enfado. Juezas y Jueces para la Democracia informó este miércoles en un comunicado relativo a la reunión que había celebrado con el presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, a quien le han pedido que presente su dimisión para forzar la renovación del órgano de gobierno de los jueces -bloqueado desde diciembre de 2018-, que en la ronda de contactos que ha iniciado para tratar este asunto se encontraba la ministra de Justicia, con la que aseguró que ya habían mantenido "un encuentro" ese mismo día.

Aunque desde JJpD señalan que no se trató de una "reunión formal" y enmarcan las conversaciones en el ámbito privado de la ministra con compañeros de asociación, la asociación Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente no dan credibilidad a este argumento, pues, en su opinión, no se incluyen en una nota de prensa los actos no oficiales. Por ello, afean que este encuentro haya tenido lugar, dejando al margen al resto de asociaciones, algo que no es habitual en ese Ministerio. En este sentido, recuerdan que incluso cuando tres de la asociaciones de jueces intentaron entregarle en mano en octubre de 2020 al exministro Juan Carlos Campo el Manifiesto Ciudadano por la Independencia Judicial para despolitizar el CGPJ, que iba acompañado de 20.000 firmas, tuvieron que esperar a que éste les diera cita y finalmente las convocó dos meses después junto a JJpD, que no había participado en la iniciativa.

"Un hecho sin precedentes"

Y así lo han expresado las asociaciones este jueves en sus cuentas oficiales de Twitter. "Pilar Llop desprecia e ignora al resto de asociaciones de jueces al reunirse sólo con una (la suya). Un hecho sin precedentes: Justicia convoca siempre a las cuatro asociaciones, no a una o algunas, con independencia de quién o cómo solicite la reunión", ha escrito la asociación Francisco de Vitoria, la segunda mayoritaria de la carrera judicial, junto a las hashtag "#AsíNo" y "#MalEmpezamos". Mensaje similar ha trasladado Foro Judicial Independiente en la misma red social, que ha reprochado a la ministra el "feo detalle" por "reunirse únicamente" con JJpD "olvidando a las demás asociaciones judiciales". "Nos parece una descortesía, y una forma muy negativa de comenzar su gestión en Justicia. Queremos colaborar con una Justicia mejor y más independiente", continúa el tuit.

El portavoz de AJFV, Jorge Fernández Vaquero, destaca en declaraciones a este diario, que espera que este comportamiento de Llop nada más llegar al cargo sea "un desliz" y el Ministerio vuelva a la rutina de llamar a todas las asociaciones de forma conjunta. Una postura que comparte FJI, que resalta su malestar: "Nos ha parecido muy mal", asegura su presidenta, Concepción Rodríguez. Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura no ve ninguna polémica en el encuentro de la ministra con miembros de JJpD, pues limita la reunión a una simple charla con sus antiguos compañeros de asociación. "Aún tiene que aterrizar. No le ha dado tiempo a estudiar ningún asunto", defiende la portavoz de la APM, María Jesús del Barco.

Fuentes del Ministerio de Justicia consultadas explican que, tal y como han indicado desde Juezas y Jueces para la Democracia, se trató de un encuentro "fuera de la agenda oficial" y enfatizan que este grupo de jueces no han sido los únicos que han mantenido una conversación con Llop tras asumir el cargo, pues abogados y procuradores, entre otros, también han aprovechado algún acto en el que ha participado la ministra para acercarse a "saludar" y dar la enhorabuena. En cualquier caso, indican que la titular de Justicia ya ha comenzado a cerrar la agenda de los próximos días para poder tener, a partir de la semana que viene, una primera toma de contacto con los diferentes operadores jurídicos, según han indicado las mismas fuentes ministeriales.