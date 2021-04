Maroto ha denunciado ya al remitente de la carta con la navaja ensangrentada. 

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto ha asegurado este lunes que ya ha denunciado al remitente de la carta con la navaja ensangrentada que ha recibido esta mañana y ha señalado que se van a adoptar las medidas oportunas para que esa persona dé su versión sobre el por qué de la misiva.

Respecto a si puede haber coincidencia entre la autoría de esta carta y las que recibieron el ministro del Interior, el candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid y la directora general de la Guardia Civil, Maroto ha dicho en la Ser que la misiva "es un poco distinta" que la suya porque tiene remitente, por lo que podría tratarse de un hecho aislado a diferencia de las otras tres. Preguntada si se da veracidad a que la persona que figura en el remite sea el auténtico remitente, la ministra ha pedido dejar que la investigación siga su curso y ha insistido en la importancia de denunciar las amenazas, a la vez que ha agradecido todas las muestras de apoyo y solidaridad que ha recibido.

La carta llegó al Ministerio el viernes por la tarde y ha sido entregada esta mañana a su secretaria, que la abrió y avisó al jefe de seguridad, ha dicho Maroto, que ha explicado que iba "camuflada" y llevaba un plástico que impedía ver lo que estaba debajo. Maroto se ha mostrado sorprendida por la carta y ha asegurado que no había sido previamente amenazada porque, según ha dicho, es una ministra "dialogante", que trabaja en la búsqueda el consenso, no suele crispar y no ha tenido nunca sensación de inseguridad, sino que ha recibido el cariño y el apoyo de la gente.

La ministra ha subrayado el clima de crispación que se está viviendo no solo durante la campaña electoral de Madrid, sino desde hace ya meses en el Congreso, en los parlamentos autonómicos y en la calle y ha considerado que con este tipo de amenazas "todos perdemos". Sobre si ha recibido muestras de apoyo de todo el arco político, Maroto ha señalado que no tenido tiempo para ver todos los mensajes, pero ha agradecido los que le han llegado de parte de algunos ministros, que demuestran que "somos un equipo de personas que nos queremos".