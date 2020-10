El PP acusa a Vox de hacer perder el tiempo a todos por tener protagonismo.

El Partido Popular ha ahondado este miércoles en su estrategia de despreciar la moción de censura de Vox que se debate este miércoles y mañana en el Congreso, una iniciativa que para los populares es una pérdida de tiempo con la que los de Santiago Abascal buscan ganar protagonismo. En esa línea se han pronunciado tanto el secretario general del PP, Teodoro García Egea, a través de Twitter, como la vicesecretaria de Política Social, Ana Pastor, en dos entrevistas ofrecidas en RNE y Onda Cero de las que el partido ha informado en una nota de prensa.

Con fallecidos, rebrotes y contagios, esta #MociónDeCensura es una pérdida de tiempo. pic.twitter.com/PkHrmr9ip7 — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) October 21, 2020

Pastor ha defendido que "el PP es un partido serio y no puede gastar un minuto en estrategias condenadas a la nada y al fracaso" y ha acusado a Vox de obligar a todos a perder el tiempo por unos minutos de gloria en el telediario. La también vicepresidenta primera del Congreso asegura que el PP está centrado en problemas como la lucha contra la pandemia, los ERTE y una crisis económica galopante. "Hay partidos de gobierno, como el PP, y otros que quieren el protagonismo que no tienen, porque no son el principal partido de la oposición", ha añadido.

El político ha señalado que "los ciudadanos quieren políticos centrados en la realidad" y critica que el Gobierno "va a bandazos" y "no aprende de los errores". Por su parte, García Egea ha escrito en Twitter que "con fallecidos, rebrotes y contagios" la moción es una pérdida de tiempo y ha adjuntado una viñeta en la que se ve al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entrando al hemiciclo donde se debate su moción con una botella de cava.