Orbegozo, exasesor de Galán, y Córcoles eluden su concurso en el 'caso Villarejo'

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha iniciado este lunes la ronda de declaraciones de la cúpula de Iberdrola con el exdirector general de Negocios Francisco Martínez-Córcoles y el exjefe de Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo por el conocido como 'caso Villarejo'. Ambos han intentado explicar -a preguntas del magistrado, Fiscalía Anticorrupción y sus defensas- que no tuvieron ningún tipo de conocimiento o de participación en la presunta contratación de los servicios del comisario jubilado José Manuel García Villarejo. De hecho, el 'número dos' de Ignacio Sánchez Galán ha asegurado que al inicio de la relación con el Grupo Cenyt, él no estaba en la línea de mando que daba el visto bueno para el pago de los trabajos.

Así lo ha dicho Martínez-Córcoles en su declaración como investigado en la pieza 17 del caso 'Tándem', una comparecencia en la que, según han destacado fuentes jurídicas, ha querido dejar claro que no entiende por qué el exjefe de Control Corporativo José Antonio del Olmo incluye su nombre en el informe que ha llevado al magistrado instructor a imputar a la cúpula de la compañía eléctrica. El ex 'controller' elaboró en 2004 un documento, que posteriormente fue depositado ante notario, en el que apuntó que la cúpula directiva era consciente de los encargos y pagos a Villarejo fuera del circuito legal. Ello ha llevado al equipo jurídico de la empresa del Ibex 35 a emprender una batalla legal con varios frentes judiciales abiertos al no constatar el mismo registrado internamente. Tanto es así que ha conseguido que la Audiencia Nacional investigue la veracidad de dicho informe en el marco de la macrocausa sobre Villarejo al presentar una querella por falsedad documental.

En relación a esto, el exdirector general de Negocios de Iberdrola ha cuestionado el contenido de dicho informe al señalar que no sabe el motivo por el que Del Olmo le señaló, ya que en dicha época, en 2004, él era el director de Generación, por lo que no tenía ninguna competencia en materia de comprobación y aprobación de facturas, según han indicado las fuentes consultadas. Según consta en el sumario de la pieza separada en la que se investiga a Iberdrola dentro del caso 'Tándem', en dicho año, el entramado empresarial liderado por Villarejo fue contratado para desarrollar lo que el expolicía denominó 'proyecto Arrow', centrado en tratar de frenar los obstáculos que pudieran surgir para la construcción y puesta en marcha de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz). No obstante, Martínez-Córcoles se ha alejado de cualquier vínculo con este encargo.

Visado de dos facturas

Por su parte, el que fuera 'mano derecha' de Sánchez Galán sí que ha admitido haber tenido un leve contacto con dos facturas giradas por el Grupo Cenyt. Según ha explicado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, y de acuerdo a las fuentes jurídicas presentes en la declaración, él visó dos facturas, enmarcadas en los proyectos 'Gipsy' y 'Posy' que realizó Villarejo, y estaría relacionadas con la "seguridad" de unos viajes. Así, a preguntas de Anticorrupción, que ha incidido en saber cómo comprobaba si realmente dicho servicio se había prestado, Rafael Obergozo ha explicado que, en este sentido, su cometido no era verificar el proveedor del trabajo, sino revisar las agendas del presidente y alta dirección para ver que el pago que se iba a realizar era correcto.

En esta línea, ha precisado que él tenía acceso a dichas agendas como jefe de Gabinete de Presidencia, no como secretario del Comité Operativo, al que también pertenecía, y que por tanto pudo chequear que existían los viajes por los que se habían contratado unos servicios de seguridad. Cabe recordar que el exjefe de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, uno de los principales imputados en esta línea de investigación por haber actuado como intermediario de la multinacional vasca y Villarejo, admitió en su declaración la manipulación de los conceptos de las facturas, una revelación en la que el juez hace especial hincapié en el auto de imputación de la cúpula de Iberdrola. Al respecto, Obergozo ha señalado, de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas, que no tenía ningún tipo de conocimiento de la falsedad de las facturas y que si eso ocurrió así entonces él también habría sido engañado.

Sobre Florentino Pérez

En otro momento de la declaración, el exjefe de Gabinete de Iberdrola ha sido preguntado sobre si en el seno de la empresa se sabía de la intención que tenía el presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez, en 2009 de entrar en el accionariado de la compañía eléctrica. Obergozo ha respondido que se enteró por la prensa de ese asunto, ya que era un asunto que se encontraba en gran parte de las 'páginas salmón' de los periódicos, una afirmación que ha llevado al juez a afearle que, en atención a su cargo, tuviera conocimiento de ese hecho por los periodistas, según las fuentes consultadas.

Florentino Pérez se encuentra personado en este procedimiento como perjudicado de unos de los trabajos de espionaje realizados por Villarejo por supuesto encargo de Iberdrola. Precisamente habría sido el principal objetivo del denominado 'proyecto Posy', que tuvo lugar en 2009 para captar información sensible del presidente de ACS por si en algún momento hiciera falta hacer uso de ella. La acusación particular que ejerce el empresario es una de las más activas, pues busca que todo el Grupo Iberdrola sea imputado como persona jurídica por la contratación del polémico policía. Sin embargo, la defensa del presidente de la compañía eléctrica ha respondido a esta ofensiva instando (aún sin éxito) al juez García Castellón que investigue si Sánchez Galán fue espiado por el agente encubierto por orden de Pérez.

Las declaraciones de Martínez Córcoles y Obergozo darán paso a las comparecencias como investigado de Sánchez Galán y del expresidente de Iberdrola España Fernando Becker, quienes están citados para declarar este martes y que previsiblemente seguirán la misma tónica. La ronda de declaraciones concluirá el próximo jueves con el representante legal de la filial Iberdrola Renovables Energía, imputada como persona jurídica por haber afrontado el pago del 'proyecto Wind', dedicado a investigar a la sociedad suiza Eólica Dobrogea y sus responsables, con los que la compañía española se habían aliado para trabajar en Rumanía y con quienes surgieron diferentes conflictos.