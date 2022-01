Planas matiza sus palabras y dice que en ningún momento desautorizó a Garzón

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguró este martes en el marco del Foro de la Nueva Comunicación que "no ha desautorizado a nadie", en referencia al ministro de Consumo, Alberto Garzón, y la polémica que ambos mantienen por las macrogranjas. Así se manifestó antes de entrar al Casino de Madrid para asistir a un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en el que participaba la presidenta de la agencia estatal de noticias EFE, Gabriela Cañas, donde Planas fue preguntado sobre las últimas declaraciones del ministro de Consumo Alberto Garzón y las macrogranjas.

El ministro de Agricultura, que ayer hizo una ronda de entrevistas por varias televisiones para defender la calidad de la carne de la ganadería española, concluyó que "lo que tenía que decir, lo he dicho ya ayer" y evitó hacer más declaraciones al respecto. Además de Planas, asistieron a este desayuno informativo la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxel Batet; la fiscal general del Estado, Dolores Delgado; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, entre otras personalidades.

Su declaración llega ahora casi al mismo tiempo que la defensa que ha hecho la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, del ministro de Consumo. La ministra de Trabajo ha apuntado que sería "surrealista" que Alberto Garzón tuviera que dimitir y ha recordado que durante su trayectoria en el Gobierno ha apoyado a ministros socialistas "ante posiciones muy duras de la oposición".

"Sería surrealista que un ministro que está cumpliendo con el acuerdo de Gobierno y con la ciencia tuviera que dar algún paso", ha asegurado en una entrevista en TVE, al ser preguntada acerca de si el titular de Consumo debería dimitir. Díaz ha trasladado que no es necesario que diga que respalda al ministro Garzón porque ha defendido "lo que el Gobierno en sus documentos públicos expone a la ciudadanía" y que señalan que el Ejecutivo apuesta por un modelo de ganadería "extensiva y sostenible".

"No voy a dar nombres de los ministros a los que, ante posiciones muy duras de la oposición siempre he estado al lado de ellos", ha enfatizado la responsable de Trabajo. "Esos ministros saben de qué hablo, mi estilo quizás es otro", ha aseverado. En esta clave, ha apostillado que "a veces" defiende "muchas cosas que no comparte" porque es "una demócrata.

"La ciudadanía se merece respeto, debates serenos, conocer las diferencias que podamos tener las fuerzas políticas, pero sabiendo que la ciudadanía es muy consciente de lo que pasa", ha sostenido la ministra. Por último, ha señalado que aunque existan elecciones en Castilla y León "no hay ninguna razón" para generar "un ruido que la ciudadanía no se merece".