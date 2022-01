Díaz, sobre la reforma laboral: "Los grupos saben que no arrincono a nadie". 

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pedido este miércoles que "se respete en la medida de lo posible" la reforma laboral porque es fruto del acuerdo con los agentes sociales, al tiempo que ha mostrado su "respeto" al papel de los grupos parlamentarios, a quienes ha recordado que ella "dialoga, no arrincona a nadie". "Las formaciones políticas tienen que jugar su papel. Yo dialogo, no pongo a nadie contra las cuerdas y los grupos de la investidura lo saben, que yo no arrincono a nadie", ha subrayado la vicepresidente en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.

Sobre si el Gobierno espera recabar el apoyo de Cs a la reforma laboral para su convalidación en el Congreso de los Diputados, Díaz ha señalado que la norma "va en contra" de lo defendido por los 'naranjas', que abogaban por un contrato único, la introducción de la mochila austriaca y la rebaja de los costes del despido. "Si rectifica y hay un cambio en su posición, se dice por qué y estupendo", ha apuntado la vicepresidenta, que ha destacado "el cambio de paradigma" que supone la reforma laboral en el sistema de relaciones laborales de España.

Así, y siguiendo con los apoyos políticos que espera conseguir para sacar adelante la norma en el Congreso, Díaz cree que es "muy difícil decirle que no" a una reforma que recupera derechos para los trabajadores, que mantiene los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o que actúa sobre uno de los principales problemas del mercado laboral: la temporalidad y la precariedad. "Estoy confiada en que los grupos de la investidura comprendan esto", ha añadido.

La vicepresidenta ha asegurado que, además de practicar el diálogo social, "practica el diálogo político" y con los gobiernos autonómicos, con quienes se habló de la reforma laboral en marzo -cuando arrancaron las negociaciones con los agentes sociales-, en julio y cuando se iba a cerrar el acuerdo. Además, se han tenido contactos con las formaciones políticas a finales del año pasado (los días 30 y 31) y se seguirán manteniendo también hoy mismo.

Para aquellos grupos que han manifestado que la reforma laboral "se ha quedado corta", la vicepresidenta ha indicado que, en política, "todo se queda corto". "Pero los grandes cambios hay que darlos con tranquilidad, es muy difícil explicar el cambio de modelo de la temporalidad, es un giro copernicano", ha enfatizado. En su opinión, no se es consciente de lo que supone este nuevo modelo y de la desaparición del contrato de obra y servicio, procedente de la época del franquismo y "núcleo de las irregularidades y grandes fraudes en la temporalidad".

Con el SMI "se pondrá enseguida"

Preguntada por la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2022, la ministra ha reiterado que se negociará en el diálogo social y que se pondrá en ello "enseguida", aunque no ha dado ninguna fecha. En todo caso, ha recordado que el objetivo del Gobierno es seguir la senda que recomendó el comité de expertos para llegar a final de legislatura a un SMI equivalente al 60% del salario medio.

"El SMI es la principal herramienta para atajar la desigualdad. Ha servido para reducir la brecha de género en 2,5 puntos y elevar los tramos más bajos de los deciles salariales", ha subrayado. Respecto a las bajas de los trabajadores por Covid (240.000 hasta el 23 de diciembre, según informó en su día la Seguridad Social), la ministra ha recordado que, para los sanitarios, infectarse de coronavirus se considera una enfermedad profesional, mientras que para el resto de trabajadores se considera accidente laboral, por lo que perciben una prestación del 100% de la base reguladora.

Aunque se ha optado por dar bajas de siete días, ha señalado que éstas pueden durar más, y ha afirmado que lo que se necesita de verdad en este país "es hablar de una vez por todas de la calidad de la sanidad". La vicepresidenta ha querido dar tranquilidad a trabajadores y empresas, recordando también que los ERTE están prorrogados hasta el 28 de febrero y que, además, se han recogido estos instrumentos en la reforma laboral, ya en vigor.