Rufián cree que el PSOE se une al 'caso Garzón' porque tiene "rédito electoral"  

La polémica también 'salpica' a los socios del Gobierno. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado este miércoles que, a su juicio, el PSOE se ha apuntado a la polémica del ministro de Consumo, Alberto Garzón, tras sus declaraciones sobre las explotaciones ganaderas porque sabe que tiene "rédito electoral". En esta línea, Rufián opina que la polémica generada a partir de las palabras del ministro entre los partidos políticos responde a las elecciones en Castilla y León, convocadas para el 13 de febrero. "Hay unas elecciones que lo condicionan todo", ha apuntado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

Rufián ha afirmado que se está debatiendo sobre unas palabras que el titular de Consumo "no ha dicho" y que "lo que ha dicho es lo que debe decir", al tiempo que ha asegurado que, en su criterio, "hay ganas de darle a este ministro y a Unidas Podemos". Con todo y en relación a las macrogranjas, el portavoz de ERC ha indicado que son "contaminantes", por lo que ha defendido que las fuerzas progresistas deben llevar la "bandera del medioambiente".

Sobre la reforma laboral

Por otra parte Rufián subrayó este miércoles que su partido pretende “acercar” el proyecto de reforma laboral presentado por el Gobierno a lo que “prometió” el propio Ejecutivo, que es una “derogación real de lo que hizo el Partido Popular hace unos años”, según recoge Servimedia. El papel de ERC es “intentar mejorar toda la agenda legislativa del Gobierno” y eso incluye “uno de los dos grandes compromisos del mismo conjuntamente con la ley mordaza, como es la reforma laboral”.

Destacó que “de momento” tiene el apoyo de la CEOE, del Consejo de Europa, de Ciudadanos y de la FAES, algo que considera que refleja "que hay un camino a recorrer de mejora muy importante y queremos asumir ese papel”. Rufián aclaró que, de momento, “estamos bastante lejos” de apoyar esta reforma laboral y lamentó que “tampoco ayuda” que durante nueves meses el Gobierno no hablara con su partido y se “centrara en intentar atraer a la CEOE a esto”, algo que consideró “hábil”, pero apuntó que “siempre es una mala cosa” no hablar con ERC para intentar “informarle como mínimo”.

Sobre las palabras del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en las que señaló que votar en contra de esta propuesta es “votar a favor de la reforma laboral del PP de 2012”, Rufián indicó que se trata de un “patrón” en el mecanismo de negociación del PSOE, “incluso de Unidas Podemos”, que “como mínimo es un poco tramposo”.

A su juicio, este mecanismo lo que hace es “reducir al máximo el margen de mejora de sus propuestas”, al final “son lentejas, o las tomas o las dejas”, y “constantemente lo que vienen a decir es que la alternativa es mucho peor”. El portavoz de ERC en la Cámara Baja matizó que es “muy consciente” de que la alternativa es “mucho peor”, pero el Gobierno “no se puede sustentar constantemente” en el “miedo” a su alternativa. “Estamos simplemente frenando retrocesos y no estamos implementando mejoras y eso para todas las izquierdas es un fracaso”, apuntó.

Pese a ello, manifestó que ERC está dispuesta a hablar, a negociar y que tiene “buena predisposición” para ello, pero matizó que lo que no va a hacer es “firmar un cheque en blanco, no podemos”. Preguntado por sus “líneas rojas” durante la negociación, Rufián apuntó que “hace tiempo” que su formación no habla de “líneas rojas”, ni de condiciones, ni publicita “demasiado” las negociaciones “por seriedad”. “Consideramos que es la mejor manera de que una negociación salga, y nuestra intención es que salga”, destacó.

Según Rufián, la reforma laboral en cuanto a indemnizaciones por despido, a salarios de causación, a la prevalencia de convenios autonómicos, a mecanismos para la Administración para intentar frenar según qué ERTE, “se queda muy lejos”. “Esta reforma laboral es aún peor que la de Zapatero”, concluyó.