El PNV dice a Sánchez que use los 15 días para armar el fin del estado de alarma

El líder del PNV, Aitor Esteban, ha aprovechado su intervención en el Pleno del Congreso para reafirmar su apoyo a la cuarta prórroga del estado de alarma pero ha advertido de que puede ser la última. "Ahora le quiero decir, señor presidente, vaya preparando en estos 15 días el futuro, un buen entendimiento con las comunidades. Quizás no todas las fases de la desescalada necesitan del estado de alarma", han sido las palabras del líder vasco.

Esteban ha presentado ante el Pleno del Congreso las enmiendas que su partido ha pactado con el Gobierno al decreto de prórroga que se debate este miércoles, lo que asegura el apoyo del PNV. Ha explicado que su partido ha querido "dar una salida a lo que podía haber sido un embrollo político" y también asegurar la participación de las Comunidades Autónomas en la aplicación de las medidas de desconfinamiento.

El discurso de Esteban no ha estado exento de crítica, crítica que ha dirigido principalmente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Usted no ha consultado su plan de desescalada con nadie". Además, el político ha denunciado que "no se puede mantener una situación de excepcionalidad en algo permanente, pero hemos planteado ser constructivos y buscar una salida conjunta, en cogobernanza"." Creo que es necesario llevar las cosas de la mano, con codecisión, dejando que la rigidez inicial pueda ser modificada por parte de las comunidades. Creo que los acuerdos son posibles. Esta ha sido nuestra labor: intentar buscar un acuerdo, dar una salida", ha zanjado.

Además de buscar la vuelta a la normalidad social y económica, ha dicho el portavoz, es necesario a su juicio "volver a la normalidad legal y reglamentaria" mediante la supresión del estado de alarma. Esteban ha apuntado al Gobierno que la Ley que lo regula abre la puerta a que se declare por zonas y "no en todo el territorio del Estado".