Jaque a las casas de apuestas: cerradas hasta las 22 horas y limitaciones al fútbol

Aprobar una Ley de Juego que ponga coto a la 'barra libre' que actualmente existe en las apuestas. Es uno de los objetivos prioritarios del equipo de Unidas Podemos que este lunes prometía su cargo y tomaba posesión de sus carteras ministeriales. Es una competencia que ha asumido Alberto Garzón en su nuevo Ministerio de Consumo y será una de los primeros reales decretos que se llevarán al consejo de ministros. El objetivo es que los juegos de azar pasen a estar regulados por una legislación similar a la del tabaco y, por tanto, que los Bet365, Bwin, William Hill, ​Codere, Pokerstars o Sportium cuenten con importantes restricciones.

Será, efectivamente, una de las primeras 'batallas' que libre el equipo de Pablo Iglesias en esta legislatura. Así lo confirman a La Información fuentes de Unidas Podemos. Añaden que es una materia "prioritaria" para el área social del Gobierno de coalición. El proyecto en el que se va a empezar a trabajar a partir de este mismo martes cuenta ya con una base. Se apoya en una medida que Podemos llevó por primera vez en su programa electoral a la Comunidad de Madrid en las pasadas autonómicas, por lo que no es una propuesta improvisada.

La iniciativa tiene dos aspectos importantes. Por un lado la futura ley prevé prohibir que los locales de apuestas, que generalmente se instalan en los barrios más modestos, puedan abrir antes de las 22 horas ni puedan instalarse cerca de centros escolares. Fuentes del grupo confederal aseguran que está medida es "clave": "No puedes apostar mientras te tomas el café con churros, en los 30 minutos del recreo o pasar el fin de semana en el local porque la cerveza es barata", explican. "Si quieres apostar, que no te vean y que se haga cuando los menores estén en la cama", argumentan. Admiten también que no va a ser sencillo, pues se trata de una competencia transferida y deberán ser las comunidades las que establezcan límites horarios a estos locales.

Rubén Sánchez, portavoz de Facua, detalla a La Información que limitar el horario de los locales y que solo puedan abrir a partir de las 22 horas es una "gran idea" que "da en el clavo". Añade que "restringiría los beneficios de las casas de apuestas" y podría llevar a provocar que esos negocios "no merecieran la pena". Tendrían que acabar cerrando y solo quedarían abiertos los bingos y casinos.

Adiós a la publicidad de Ronaldo o Neymar

El segundo aspecto de esta futura ley también es importante y supondría todo un torpedo a la línea de flotación de los patrocinios de algunos clubes deportivos. Consiste en restringir la publicidad de los operadores a niveles similares a los de las marcas de tabaco, de forma que no puedan anunciarse en eventos deportivos. El más perjudicado, sin duda, sería el fútbol ya que una mayoría de los equipos profesionales se financia con el patrocinio de este negocio (solo la Real Sociedad en primera división está fuera). Se pondría coto, por tanto, a la publicidad en las camisetas de los equipos o que jugadores como Cristiano Ronaldo, Neymar o Piqué pudieran ser la imagen de estas casas de apuestas.

En el pacto de Gobierno sellado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias el pasado 30 de diciembre hay un compromiso para regular de forma "urgente" los juegos de azar "para prevenir y frenar la ludopatía". En el texto programático se incluyen más medidas que las ya citadas, como "la implicación de los operadores en el desarrollo de acciones de información, prevención, sensibilización y reparación de los posibles efectos indeseables derivados de la actividad de juegos de azar" o "la obligación de que los locales cuenten, en su entrada, con un cartel de advertencia sobre los peligros de la ludopatía, con un contenido y proporciones análogas a los que aparecen en las cajetillas de tabaco".

Es, sin duda, uno de los grandes retos del nuevo Ministerio de Consumo y también una de las principales competencias que tiene, amarrada en la negociación con el PSOE como línea roja programática de Unidas Podemos. También son conscientes de a quiénes se van a enfrentar: una multinacionales del juego que cuentan con "mucho poder" y posibilidad de ejercer presión. Facua, concluye Rubén Sánchez, ya presentó en julio de 2018 una propuesta a la Dirección General del Juego para poner restricciones a las apuestas online y conseguir equiparar totalmente la publicidad de las casas de azar a la del tabaco.

El negocio de las apuestas

Las apuestas online es un negocio que crece año a año y que facturó 5.227,4 millones de euros entre enero y septiembre de 2019, según los datos de la Dirección General de la Ordenación del Juego (DGOJ). Las firmas esperan sobrepasar la cifra de los 7.000 millones a cierre de año. Actualmente en España operan 80 operadores con licencia, la mayoría de ellos dedicados a las apuestas o a los juegos de casino.