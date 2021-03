Bronca entre Ayuso y Serra:  "No voy a creer antes a una mujer solo por serlo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha trasladado este jueves que no piensa que "nadie que se llame feminista pueda estar al frente de un ministerio por el simple hecho de ser la mujer del vicepresidente del Gobierno". "Si ese es el ejemplo de feminismo, insisto, en que a mí como mujer no me representa", ha espetado en el Pleno de la Asamblea, a la portavoz de Podemos, Isa Serra, que le ha preguntado por las políticas feministas que impulsa su Ejecutivo.

Para Serra, Ayuso siempre ha estado "en contra del feminismo y ha recurrido al machismo". Además, ha criticado que lleva un año "criminalizando al movimiento a través de la pandemia, justo cuando más hay que denunciar un sistema económico y social injusto para las mujeres y cuando más están cargando con las consecuencias de la pandemia".

"Ataca al feminismo simplemente porque no quiere que las mujeres seamos conscientes de lo que somos capaces cuando nos unimos y de que podemos avanzar hacia una sociedad mejor para todos y para todas. Esa sociedad es antagónica con la que usted defiende", ha lanzado.

A estas palabras ha respondido Ayuso, quien ha incidido en que las mujeres que a ella la representan "son las que pelean, las que luchan y las que derriban fronteras y barreras". La jefa del Gobierno madrileño ha incidido en que lo que hace es trabajar "para respaldar a los hombres y a las mujeres que tienen problemas, sea cual sea". En cuanto a las personas que no defenderá y las políticas que no apoyará, ha citado al "delincuente" Pablo Hasel, quien pide "sometimiento sexual a las mujeres que pintan a los hombres como maltratadores en potencia".

"Y, desde luego, yo no voy a creer antes a una mujer por el hecho de ser mujer ni a defender que acceda a un puesto en la Administración o en cualquier ámbito por el hecho de serlo. Ni tampoco voy a acosar a periodistas ni a políticos, como hacen ustedes con las mujeres que no son de su cuerda", ha trasladado. Además, ha señalado que ella tampoco meterá "en sus listas a personas condenadas por delitos sexuales".