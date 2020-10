El PP rechaza los PGE por la subida de impuestos: "Es malo para España".

El Partido Popular ha expresado este martes su rechazo al proyecto de presupuestos del Gobierno por contener subidas de impuestos y pide al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que rectifique y "coja la mano tendida del PP para llevar a cabo la política económica que necesita España". El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha defendido que "son unos presupuestos de subida de impuestos y eso es malo para España", en una entrevista con Televisión Española recogida por Efe.

El dirigente del PP ha criticado que el Gobierno pidiese su respaldo pero no haya enviado "ni un solo papel" a Génova, al tiempo que les acusaban de "bloqueo". Además, ha defendido que su receta económica es "incompatible" con la de Podemos. "Nosotros no queremos subir los impuestos, los queremos bajar, no queremos aumentar trabas burocráticas (...), queremos crear un marco de competencia para las empresas", ha defendido Montesinos.

También ha exigido al Gobierno que "diga la verdad a los españoles" tras unos datos "terribles" en la Encuesta de Población Activa (EPA), que dibuja una situación "dramática". "Esperamos que nadie se atreva a hablar ya de brotes verdes", ha apuntado el dirigente del PP.