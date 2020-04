Sánchez cambia de socios para sacar adelante la prórroga del estado de alarma

El Gobierno ha agotado la primera prórroga del estado de alarma que avaló la Cámara el pasado 26 de marzo. Este jueves, el presidente Pedro Sánchez ha logrado, otra vez, el respaldo del Congreso para extender el confinamiento más allá del próximo sábado día 11, hasta el próximo 26 de abril. En este segundo 'cara a cara' con los grupos, el líder del PSOE ha tenido que virar el rumbo de los apegos ante las exigencias de ERC, cuya abstención ha anticipado su portavoz, Gabriel Rufián, como ya hizo en el pleno anterior, quien ha criticado la "recentralización" y se ha mostrado tajante: "No habrá Pactos de la Moncloa en España si no hay pactos en el Palau de la Generalitat de Cataluña". Pese a todo, el Ejecutivo ha sacado adelante la propuesta , confirmando que el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, seguirá marcando el rumbo del país durante otra quincena. Y parece que no será la última: durante el pleno de este jueves Sánchez ha anticipado que, con toda probabilidad, en 15 días tendrá que volver a pedir tiempo a los diputados.

La votación a la ampliación del estado de alarma se ha saldado con un apoyo mayoritario. Además, Sánchez ha obtenido la luz verde del pleno para sus dos decretos ley, que no han sido respaldados ni por el PP, ni por Vox. Antes de someter la cuestión al sufragio de los grupos, Sánchez ha dirigido unas palabras a Rufián, quien ha marcado una de sus líneas rojas en la declaración del confinamiento total. "Nos basamos en la ciencia para tomar decisiones", ha apuntado el socialista al respecto. "¿Es mejor quedarnos en los hogares hasta mayo? Existen discrepancias, porque lo que ocurre ahora en España ahora es que hay un contagio dentro de los hogares de forma mayoritaria".

El pleno de este jueves ha coincidido con una jornada en la que los datos del sistema sanitario han vuelto a evidenciar un escenario de reversión. Tras dos jornadas de repunte en el número de fallecidos, en las últimas 24 horas se han registrado 683 nuevas víctimas mortales, lo que representa una caída respecto a las 757 notificadas ayer. Aunque las autoridades sanitarias inciden en que el pico de la curva ha quedado atrás, los sanitarios siguen incidiendo en la necesidad de mantener un control rígido sobre los movimientos de los ciudadanos. Con la fase de desaceleración recién inaugurada, la petición del Gobierno de una nueva prórroga ha vuelto a generar discrepancias entre los grupos, para algunos por exceso y para otros por defecto.

El presidente del Gobierno ha dirigido unas palabras de reconocimiento y agradecimiento a la respuesta de Edmundo Bal, portavoz adjunto de la formación 'naranja', quien ha instado al líder socialista a "coger la mano de Ciudadanos, porque es una mano leal". Bal ha avisado que su apoyo "no es un cheque en blanco" y que si el Gobierno no cumple los compromisos adquiridos con su partido, no obtendrá el aval de este. Entre los grupos que han dado su apoyo a la prórroga, Sánchez se ha dirigido al líder del PNV, Aitor Esteban, después de que este anticipase el apoyo de su formación a la prórroga: "Gracias por la crítica constructiva y la cooperación con el Gobierno vasco". Por su parte, el diputado vasco ha matizado: "Nos falta más diálogo, más conversación y más cruce de información".

Rechazo a la totalidad de las enmiendas

Entre las cuestiones llevadas a votación en las más de diez horas que se ha prolongado este pleno, se hallaban las propuestas de resolución que habían planteado los grupos parlamentarios como enmiendas al real decreto ley de prórroga del estado de alarma -el texto constitucional recoge para éste un plazo de quince días naturales-. Ninguna de ellas ha pasado el filtro de la Cámara. El pleno del Congreso ha rechazado todas las propuestas de resolución, antes de pasar a votar la ampliación que solicitaba el Gobierno, que habían presentado las formaciones de Foro Asturias, EH-Bildu, Cs, BNG, Compromís, JxCAT, ERC y Vox. No ha sido hasta que se ha concluido esta primera votación, cuando se ha procedido a abrir el plazo -entre las 15:30 y las 17:30 horas-, para que los 307 diputados, que no se hallaban en la sala, pudieran emitir su voto telemático en relación a dicha prórroga.

El rechazo de Vox y el Partido Popular

La bancada conservadora ha vuelto a oponerse a la prórroga planteada por el Gobierno y ha criticado con dureza la gestión de la crisis del Ejecutivo central. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado que el PSOE ha quemado todos los puentes con su partido: "Nadie nos ha llamado para explicar el contenido de los decretos, el mismo ninguneo que en los anteriores". Esta vez, Casado ha asegurado que las medidas adoptadas por el Gobierno han sido "menos razonables" que las anteriores, por lo que les ha negado su respaldo. En su discurso ante la Cámara, el líder de la oposición ha acusado a Sánchez y a la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, de dedicar sus palabras en el Congreso a "insultar y difamar" al PP -"Tienen que aclarar qué esperan de nosotros después de esto"-. Casado reafirmaba así el 'no' de su formación: "No merece el apoyo de la oposición".

No menos contundente se ha mostrado el líder de Vox, Santiago Abascal, quien ha vuelto a pedir la dimisión del presidente del Gobierno y ha culpabilizado directamente a los líderes de la coalición del escenario que vive el país a causa de la pandemia: "La tragedia sanitaria, económica y laboral tiene unos máximos responsables, Sánchez e Iglesias". Abascal se ha mostrado rotundo: "Paguen las nóminas y váyanse".

Abascal ha dirigido parte de su discurso a cuestionar el balance de muertes que baraja el Ministerio de Sanidad: "Son ustedes los protagonistas, pero también los responsables de la mayor tasa de mortalidad del mundo por coronavirus, y eso con las sospechosas cifras oficiales, que amenazan con ser el gran bulo de esta tragedia". En la misma línea, Abascal ha incidido: "Es un bulo que las víctimas del coronavirus sean 15.000. Lo saben ustedes". La transparencia también se ha 'colado' en las declaraciones de Casado: "Señor Sánchez, los españoles merecen un Gobierno que no les mienta".