Rajoy se marca un Puigdemont: activa el artículo 155, pero lo deja en suspenso

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comparecido para valorar la situación tras la proclamada independencia y después suspendida temporalmente por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.



Así, Rajoy ha informado de que va a requerir formalmente al Gobierno de la Generalitat que confirme si ha aplicado o no la independencia, "al margen de la confusión creada sobre su entrada en vigor".



Según ha explicado el presidente, este "requerimiento, previo al artículo 155, pretende ofrecer a los ciudadanos la seguridad que requiere una decisión de tanta importancia. Con la decisión adoptada hoy, el Gobierno quiere ofrecer certezas a los españoles, especialmente a los catalanes, y quiere evitar la confusión generada por las autoridades de la Generalitat". "En la respuesta que el presidente de la Generalitat dé a este requerimiento se marcará el futuro de los acontecimientos en los próximos días", ha continuado.



En este sentido, Rajoy ha asegurado que si la respuesta del president pasa por "respetar la legalidad, se pondría fin a un periodo de inestabilidad, lo que todos quieren y esperan", a la vez que ha hecho un llamamiento a los miembros del Govern para que atiendan al "clamor popular y a la peticiones que desde tantos ámbitos se le han hecho llegar".

Pedro Sánchez anuncia un acuerdo para modificar la Constitución



Por su parte, Pedro Sánchez ha comparecido en Ferraz para analizar a la situación en Cataluñ y la declaración de independencia de Puigdemont, a la que ha calificado de esperpéntica.



"Aparentemente al menos, la amenaza de la DUI quedaba aparentemente aparcada. Nosotros empatizamos con el sentimiento de miles de catalanes que se fueron a la cama tranquilos" porque no se aplicó la independencia, ha dicho.



Sin embargo, Pedro Sánchez ha explicado que la firma de un documento ayer del bloque independentista ratificando la DUI le hace pensar que Puigdemont no busque diálogo "sino ganar tiempo".



Por ello, ha dicho, comparte el requerimiento de Rajoy para que aclaren si declararon o no la independencia. "Creo que es importante y urgente requerir al president Puigdemont que aclare qué es lo que ayer aconteció en el Parlament de Cataluña", ha insistido, tras lo que ha confirmado que Rajoy ha comenzado a activar el 155.



También ha afirmado que en sus "muchas" conversaciones con Rajoy han coincidido en que se debe reformar la Constitución y que han llegado a un acuerdo para hacerlo. Para ello, se abrirá una comisión de política territorial "cuanto antes" que dure seis meses, tras lo cual se empezará a debatir en el Congreso a través de otra comisión constitucional.



Además, ha detallado que cualquier cambio pasa por respetar la legalidad y se ha desmarcado de Unidos Podemos al señalar que a diferencia de la formación morada, ellos buscan reformar la Constitución para "ver cómo Cataluña puede quedarse en España, no cómo salir de ella".

Rivera insiste en el 155 para convocar elecciones



Por otro lado, Rivera ha insistido en la aplicación del 155 y ha alabado la decisión de Rajoy de aplicarlo. "Ayer hubo un golpe a la democracia en Cataluña y hubo una suspensión de esa declaración para ganar tiempo, y eso es inadmisible. Algunos lo llevábamos recordando desde hace mucho tiempo. Me alegro de que el Gobierno haya recapacitado y haya escuchado a los que le pedíamos que activara el 155 y haya hecho ese requerimiento. Creo que hay que defender la Constitución desde la Constitución, creo que la democracia es más importante que el chantaje", ha dicho.



En este sentido, ha llamado a la prudencia, pero ha pedido no ser ingenuos y ha deseado que ojalá Puigdemont responda positivamente antes de las 48-72 horas que le ha dado Rajoy, aunque ha dudado que lo haga. "Prentenden conseguir fuera de la democracia lo que no consiguen en las urnas ni en las elecciones", ha sentenciado.



En caso contrario, ha confirmado, habrá que aplicar el 155 para defender la Constitución. "Hay futuro, hay esperanza, hay opciones de volver a la democracia, pero eso pasa por cambiar al conductor suicida, al presidente Puigdemont. Creo que ese artículo 155 tiene que ser la vía democrática para poder convocar elecciones. Si no lo hace él, tendrá que hacerlo el Gobierno de España", ha insistido.



Respecto a la reforma de la Constitución, ha asegurado que Ciudadanos la apoya, a condición de que sea para "todos los españoles". "Tiene que ser entre demócratas y gente que quiera el bien de España, no entre quienes quieren liquidarla. Puigdemont no va a dejar de chantajearnos por una comisión. Estoy dispuesto a hablar con PP y PSOE. Ojalá el PP quiera hablar, hasta ahora no han querido. Pero en este momento hay que tener las cosas claras y saber adónde vamos. En pocas hora contestará Puigdemont y volveremos a la realidad. Yo conozco Cataluña: esto no se va a arreglar negociando con lo que quede del PDeCat. Esto son las CUP y la ANC", ha destacado.



"Si creen que la llave para solucionar esto es que Puigdemont elija a los jueces o tenga un cupo como el vasco se equivoca. Los españoles no van a aceptar que surjan privilegios de un chantaje", ha defendido, mientras ha insistido que hay un golpe a la democracia que hay que parar.

Irene Montero critica la alianza PSOE-PP-Ciudadanos



​Por último, Irene Montero, portavoz de Unidos Podemos ha criticado la alianza entre PP, Ciudadanos y el PSOE. "Nosotros nos tememos lo peor. Nos parece un error de dimensiones históricas que una alianza a tres se pueda reeditar ahora para suspender el autogobierno de Catalunya y escalar el conflicto en lugar de pactar soluciones políticas", ha arrancado.



Por otro lado, ha arremetido contra Pedro Sánchez por ir en contra, ha estimado, de su política hasta ahora. "De confirmarse esta alianza que creo que se ha confirmado con la declaración de Pedro Sánchez y de Albert Rivera, creo que podemos afirmar que ha terminado el PSOE de la plurinacional, el de las primarias y ha vuelto el de Susana Diaz y que defiende la estrategia del porrazo y del conflicto", ha afirmado.



Para concluir, la portavoz de la formación morada ha hecho un llamamiento al diálogo. "No se me ocurre respuesta ahora mismo más valiente, más contundente, más firme, que la escucha y la del diálogo. Sentarse en una mesa a dialogar, a pactar cómo volvemos a la política y dejamos la confrontación", ha finalizado.

​