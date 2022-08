El robo de un cable colapsa la línea AVE entre Madrid y Cataluña durante 5 horas.

La sustracción de unos 600 metros de cable de fibra óptica ha provocado este lunes por la mañana el colapso de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-Figueres. Este trayecto ha estado inoperativo durante cinco horas y ha afectado a miles de pasajeros, con demoras que aún se registran a media tarde. Aunque todos los viajeros de la franja matutina ya han podido coger el tren, el servicio aún no se ha normalizado y sigue habiendo retrasos por las limitaciones de capacidad y de velocidad de la línea de alta velocidad, especialmente en el tramo afectado por el robo de cable, según ha informado Renfe. Además, ha afirmado que ya ha solucionado toda la incidencia y que ha atendido a los viajeros de AVE, devolviendo el importe del billete y facilitando el cambio de fecha a los viajeros que lo han solicitado.

La circulación de trenes se ha suspendido entre las 06.00 y las 11.00 horas por una incidencia en la infraestructura entre Figueres Vilafant (Girona) y l'Arboç (Tarragona) ocasionada por el corte y sustracción de unos 600 metros de cable de fibra óptica y de señalización en un tramo de la vía, cuyo presunto responsable, un joven de 19 años, ya ha sido detenido por los Mossos d'Esquadra. Esto ha provocado la suspensión de 22 circulaciones de trenes y ha afectado a más de 7.200 pasajeros de la línea Madrid-Zaragoza-Barcelona-Figueres Vilafant. La suspensión del servicio durante toda la mañana ha generado aglomeraciones en las principales estaciones de la línea, como la de Barcelona-Sants.

En declaraciones a Efe, múltiples viajeros, muchos de ellos que se iban de vacaciones, se han quejado de la falta de información por parte de Renfe. Es el caso de Anaí, una pasajera que venía desde Calella (Barcelona) para tomar un tren hacia Ponferrada (León), y que había cogido un taxi para no llegar tarde a Sants porque el Cercanías iba con retraso: "Una vez he llegado aquí me he encontrado que estaba todo paralizado. Esto lo podrían haber avisado, así no me tendría que haber gastado lo del taxi". "No han informado para evitar el colapso de gente que tienen aquí, que es horroroso", ha lamentado, por su parte, Anna.

El colapso incluso ha hecho que algunos se hayan planteado cambiar de planes y coger un avión para llegar a tiempo a su destino: "Necesito regresar a Madrid porque tengo una reunión, probablemente iremos al aeropuerto a tomar un avión", ha explicado Eduardo, otro usuario. Para apaciguar los ánimos y organizar a los centenares de personas que se acumulaban en el vestíbulo de la estación de Sants una vez el servicio se ha restablecido, agentes de los Mossos d'Esquadra se han encargado de gestionar la situación, megáfono en mano. "Vamos a viajar todos, no se preocupen. Lo estamos haciendo muy bien. Pasillo y billete en la mano", exclamaba un agente, según ha recogido Betevé en un vídeo.

Sobre las 02.30 horas de hoy, Adif ha detectado afectaciones en las comunicaciones, señalización, sistemas de telemando de energía, detectores de caídas de objetos y otros dispositivos de seguridad entre L'Arboç y Figueres-Vilafant. Técnicos de Adif se han desplazado hasta distintos puntos del trayecto y han detectado diversos cortes de cable de fibra óptica en las dos vías, en un tramo de unos 200 metros en el entorno del punto kilométrico 545, entre L'Arboç y La Pobla de Montornès, en la provincia de Tarragona.

Tras recibir el aviso de la compañía, los Mossos han detenido en el término de Santa Oliva (Tarragona) a un joven de 19 años relacionado con el robo de cable. Según ha informado a Efe un portavoz de la policía catalana, el detenido ha sido sorprendido en una zona de vías del término de Santa Oliva y se ha resistido a la detención. El joven está acusado de delitos de robo con fuerza, estragos y resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad. Finalmente, los Mossos han recuperado parte del material robado en la línea de alta velocidad y mantienen abierta la investigación por si el detenido hubiera actuado junto a otras personas.