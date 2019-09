Mateo coloca a Enric Hernández como 'súperjefe' y desata el malestar en RTVE

Rosa María Mateo ha nombrado a Enric Hernández nuevo director de Información y Actualidad de RTVE. El exdirector de El Periódico de Cataluña tendrá mando en plaza sobre los informativos de Televisión Española, Radio Nacional de España y los servicios interactivos de la Corporación. Responderá directamente a Mateo y se encargará de la coordinación entre los distintos canales y emisoras de la casa. El nombramiento de este reputado profesional, no obstante, no ha sentado bien en una parte de la plantilla, que no está de acuerdo con una decisión tomada en pleno periodo de interinidad. El sindicato UGT exige la dimisión de la administradora provisional.

Mateo anunció ya en el mes de febrero que presentaría su dimisión nada más formarse un nuevo Gobierno. Pero los nombramientos que ha hecho públicos este miércoles no responden a esta intención. Más si cabe en plena negociación entre PSOE y Unidas Podemos para alcanzar un acuerdo que evite las segundas elecciones.

Y es que el de Hernández no ha sido el único nombramiento. El ingeniero David Valcarce ha sido ascendido a la dirección de TVE para, según una nota de la Corporación, "dar respuesta a la transformación tecnológica y operativa de la empresa". El hasta ahora director de Operaciones, que entró por oposición en RTVE en 1978, sustituye en el cargo a Eladio Jareño. El hueco que deja en este departamento lo ocupará Víctor Sánchez.

El cargo de Enric Hernández, por su parte, es de nueva creación. Afirma RTVE que es una "figura que ya existe en otras televisiones públicas de referencia, como la BBC". Su labor se centrará, además, en unificar criterios entre informativos y magazines, dando relieve a la actualidad que los une. Hernández estuvo a cargo del Periódico de Cataluña desde 2010, época durante la cual mantuvo relación con RTVE como analista y tertuliano.

El nombramiento de Hernánez no ha sentado bien en la plantilla. El sindicato UGT ha solicitado el cese inmediato de la administradora provisional y de todo su equipo directivo. "Pedimos una dirección legitimada, con su consejo de administración, y que se acabe de una vez este atentado constante de Mateo contra el futuro de la Corporación", solicita la central sindical.

Incluso, UGT reclama la "intervención urgente e inmediata del Parlamento para paralizar tantos desmanes dentro de la Corporación". Todos los nombramientos se han efectuado, denuncian, sin informar al Comité Intercentros.