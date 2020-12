Sánchez anuncia que llamará a Casado para desbloquear la renovación del CGPJ

El presidente del Gobierno toma las riendas para sellar los grandes acuerdos con la oposición. Pedro Sánchez ha anunciado este viernes que llamará al líder del PP, Pablo Casado, para intentar desbloquear la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Le llamaré para ver si, de una vez por todas, tras dos años esperando al señor Casado, podemos ya renovar de una vez por todas el órgano de gobierno de los jueces. Y por tanto, cumplir con la Constitución", ha señalado Sánchez desde Bruselas, utilizando un tono crítico con el jefe de filas de los 'populares'. Un último reproche que ha justificado con que, a su juicio, el partido conversador no cumple el texto constitucional por completo, ya que solo lo hace "a cachos", ha apuntado en su comparecencia posterior a la reunión del Consejo Europeo con los líderes de la UE, que se ha celebrado de manera ininterrumpida desde el jueves por la tarde. Tanto que "no hemos pegado ojo", ha dicho Sánchez.

Esta vía de diálogo que va a abrir Sánchez de forma directa con Casado servirá para acabar con la falta de comunicación que han mantenido en los últimos tiempos, ya que no constan llamadas entre ambos en los últimos tres meses. Una falta de entendimiento que, según el jefe del Ejecutivo se ha mostrado contrariado, se mantiene desde que tanto él como su interlocutor en la oposición ocupan los cargos que mantienen en la actualidad. Por eso, ha insistido en sus críticas al jefe de filas 'popular', al que ha dicho que llamará porque "tenemos que cumplir con la Constitución. Con todos sus artículos. También, con aquellos que a lo mejor incomodan al señor Casado porque está en la oposición".

El retraso de más de dos años para renovar el CGPJ no es el único asunto que tienen que desatascar los dos líderes. Como ha recordado Sánchez, en su conversación con Casado le reclamará pactos que sirvan para abrir nuevas etapas en "el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo". "Hay que renovar todas aquellas instituciones que siempre están bloqueadas, oh, casualidad, cuando el Partido Popular está en la oposición", ha insistido Sánchez tirando de ironía. Un recurso que ha empleado para dejar claro que responsabiliza por completo al PP de que aún no se hayan producido los cambios que requiere la ley en estos ámbitos.

Aval a Felipe VI



El presidente del Gobierno también ha aprovechado su intervención para volver a desmarcar el papel que ejerce el actual Rey, Felipe VI, de las investigaciones y las sospechas sobre su padre, Juan Carlos I. Según ha expuesto, estos casos solo afectan a una persona y no a toda la Casa Real. "No se juzga a la Corona, sino al anterior jefe del Estado", ha señalado. Además, y a preguntas de los periodistas sobre si la Casa Real debería dar más explicaciones después de que el Rey emérito regularizará con Hacienda casi 700.000 euros, Sánchez ha señalado que es Zarzuela la que tiene que dar los pasos que considere necesarios. Aunque al instante ha elogiado al actual monarca, del que ha destacado su "transparencia y ejemplaridad, cumpliendo con las exigencias de una sociedad moderna como la española".