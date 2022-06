Sánchez disparará el gasto en Defensa en los PGE a pesar del 'no' de Podemos

"El compromiso de caminar hacia una inversión del 2% en Defensa es firme y el Gobierno no se va a echar atrás". Así se expresaba el equipo que está acompañando a Pedro Sánchez en la Cumbre de la OTAN de Madrid. Moncloa, Exteriores y Defensa han confirmado en sus respectivos foros que el Gobierno elevará el gasto militar y lo hará, además, de forma inminente. El Ministerio de Hacienda ya está trabajando en la confección de los próximos Presupuestos Generales del Estado, que serán los últimos de la legislatura, y que contemplarán esta partida extra e histórica. Podemos se opone pero desde la parte socialista responden que "no hay discusión".

El Gobierno saldrá de la Cumbre de la OTAN del brazo de Biden, con el compromiso plasmado en la hoja de ruta de cuidar el flanco sur, con gas garantizado desde EEUU y, en definitiva, con la sensación de haber organizado un evento histórico. Satisfacción en Moncloa. Pero Sánchez también tendrá que cumplir sus compromisos y activar, por fin, el compromiso adquirido en 2014 en la Cumbre de Gales por el Gobierno de Mariano Rajoy de destinar el 2% del PIB a inversión en Defensa. En este momento España se encuentra la segunda por la cola de los socios con un gasto del 1,01%, muy lejos.

Sánchez ya ha dado orden de que la partida en Defensa se incremente sensiblemente en los PGE que va a intentar aprobar. Así se lo ha comunicado también a Bruselas. En el Programa de Estabilidad remitido a la Comisión Europea el pasado 29 de abril, donde el Ejecutivo concreta las líneas maestras de su política económica, el compromiso era incrementar el presupuesto militar en 2023 en dos décimas del PIB, lo que supone un aumento de 2.500 millones de euros.

El vademécum gubernamental contempla, en efecto, como "elemento destacado" un "incremento del presupuesto en Defensa, que nace del compromiso del gobierno de alcanzar el 2% del PIB marcado por la OTAN en 2030". La pregunta que surge es: ¿cómo va a negociar Sánchez esta partida primero con sus socios de Gobierno y más tarde en el Parlamento?

Podemos, de entrada, dice "no" a este incremento en el gasto militar. Yolanda Díaz guarda silencio. No fue consultada por el acuerdo con Biden para albergar dos destructores más. Pero varios dirigentes morados ya han manifestado su oposición con una imagen en la que se puede leer: "Es muy sencillo de entender. Lo que se gasta en esto (tanques) no se gasta en esto (hospitales)".

Una opción es que Unidas Podemos tenga que aceptar este significativo incremento del gasto militar en los próximos Presupuestos. No es descartable internamente. Pero para ello Sánchez tendría que tener un gesto hacia sus socios de Gobierno. "UP lleva varias semanas trabajando ya en los siguientes Presupuestos Generales del Estado; estas cuentas tienen que servir para un doble objetivo muy claro: proteger a las familias y frenar la inflación", apuntan fuentes del área morada.

Añaden desde UP: "Así como los PGE de 2021 fueron los Presupuestos del escudo social y de la protección a la ciudadanía frente a la pandemia, o los PGE de 2022 han sido los de la recuperación, este ejercicio deben aprobarse unos Presupuestos generales del Estado que sean el respaldo definitivo del Gobierno a las familias de nuestro país". La Ley de Familias, con la ampliación de los servicios de maternidad y paternidad a seis meses o la prestación universal de 100 euros para madres siguen en el aire.

Los dos proyectos de ley económicos que ha conseguido aprobar Sánchez se han apoyado, además, en los socios de la izquierda del Gobierno. Esencialmente en ERC y EH Bildu. Ambas formaciones son contrarias también de inicio a un incremento del gasto militar y están esperando a conocer el contenido del proyecto de ley para manifestar sus demandas.

"El Gobierno va a cumplir con la OTAN", aseguraba un alto del Gobierno este miércoles en los pasillos de Ifema. La solución no es fácil y entre los socios del PSOE ya se empieza a comentar que existen "aromas de gran coalición". Moncloa lo niega, más si cabe tras la ofensiva que ha puesto en marcha Sánchez después de las elecciones en Andalucía arremetiendo contra la "derecha política, económica y mediática" y hablando del PP como una "terminal" de estos "poderes oscuros".

En el entorno de Sánchez cuentan con cumplir con el compromiso en gasto militar y también con aumentar las inversiones sociales. Son conscientes de que los próximos PGE van a ser la carta de presentación para el maratón electoral que viene y Montero está afinando las partidas para "cumplir con quienes más lo necesitan".