Sánchez maniobra y retira a Iglesias el asiento en foros económicos y climáticos

Primeras maniobras en la sombra en el Gobierno de coalición. Moncloa protagonizó ayer una jugada orientada a reducir poder a Unidas Podemos tanto a nivel nacional como internacional. Lo hizo ascendiendo a una cuarta vicepresidencia a Teresa Ribera, nueva responsable de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Con este movimiento Pedro Sánchez ha rebajado las atribuciones de Pablo Iglesias, cuya labor al frente de la Vicepresidencia quedará descafeinada, destacan fuentes cercanas al presidente.

Podemos había pensado en un Gobierno compuesto por tres vicepresidencias. No había precedentes de cuatro. Pero Sánchez sorprendió anunciado ayer el ascenso de Ribera, una persona de su máxima confianza. El movimiento tiene implicaciones directas ya que si el presidente hubiera cerrado solo tres vicepresidencias Iglesias podría tener una mayor presencia internacional, especialmente en los foros relacionados con la ecología y el cambio climático, donde un vicepresidente puede sustituir al presidente del Gobierno.

Estos foros se han convertido en una referencia a nivel mundial y se convierten prácticamente, como quedó demostrado en la Cumbre del Clima de Madrid, en reuniones de jefes de Estado y de Gobierno. Iglesias podría haberse codeado, como vicepresidente, con líderes mundiales. Pero Sánchez ha cerrado la posibilidad con la maniobra de impulso de Ribera en el organigrama.

Las competencias de Pablo Iglesias, de esta forma, quedan encuadradas en Asuntos Sociales (en lo referente a cuestiones domésticas) y en competencias relacionadas con la Agenda 2030, que ha cobrado rango de Secretaría de Estado con Ione Belarra al frente. Por estas últimas el líder de Unidas Podemos sí podrá tener presencia en foros fuera de nuestras fronteras, aunque siempre relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados por la ONU. Son cumbres de menor categoría que las cumbres climáticas, tal y como ha quedado evidenciado durante la etapa de Cristina Gallach como Alta Comisionada.

En cuando a los foros económicos internacionales será Nadia Calviño la representante del Gobierno de Sánchez. En eso no hay dudas. Llevará la interlocución con Bruselas, como ha hecho hasta este momento, empresarios, analistas, inversores... El triunvirato se completa con María Jesús Montero, al frente de Hacienda y con una nueva responsabilidad muy meditada: portavoz del Gobierno. Y con Magdalena Valerio al mando del Ministerio de Seguridad Social.

Primeros roces en la coalición

La filtración de los primeros nombres de ministros han encendido los ánimos en dos partidos que no han empezado precisamente con buen pie esta etapa. Al menos en lo que a la política de comunicación se refiere. Al PSOE no le gustó que se conocieran los cinco primeros ministros (vicepresidente incluido) de Unidas Podemos. Y al partido morado no le sentó tampoco nada bien enterarse por los medios de comunicación la creación de la Vicepresidencia para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Fuentes del PSOE destacan que Sánchez está configurando un Gobierno de coalición en el que los socialistas están monopolizando los cargos de relevancia. Los ministerios de Estado (Interior, Defensa, Justicia, Exteriores... son suyos). La economía, también. La Transición Ecológica. Los problemas de la España vaciada. Las pensiones. La Memoria Histórica. Sí que remarcan una pérdida sensible: el Ministerio de Igualdad. Es una de las banderas del socialismo.

En este momento la composición del Gobierno está conformada por los siguientes nombres. Habrá cuatro vicepresidencias, una política para Carmen Calvo; una social para Pablo Iglesias, una económica para Nadia Calviño y una para Teresa Ribera centrada en la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. María Jesús Montero será portavoz y seguirá al frente de Hacienda. Por su parte, Magdalena Valerio se perfila como nueva titular de Seguridad Social, según se ha avanzado en estas páginas.

Podemos, por su parte, tendrá cuatro ministerios, además de la vicepresidencia de Iglesias. Irene Montero estará al frente de Igualdad; Yolanda Díaz será la titular de Trabajo (sin la Seguridad Social), Alberto Garzón controlará Consumo y Manuel Castells dirigirá Universidades.