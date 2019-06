ERC da esperanzas a Sánchez: no quieren bloquear la investidura y piden diálogo

Giro de los acontecimientos de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Gabriel Rufián, el portavoz de ERC, ha afirmado este jueves que su partido no va a "bloquear absolutamente nada", abriéndose por primera vez a una abstención para facilitar que el líder del PSOE se convierta en presidente del Congreso. Lo que sí ha dejado claro es que no es "un cheque en blanco" hacia los socialistas, sino que piden negociación y la creación de una "mesa de diálogo" en la que estén presentes todas las responsabilidades de Cataluña.

Rufián ha pedido valentía al PSOE y le ha solicitado que responda a la pregunta sobre "qué hara el Partido Socialista con Cataluña". En su primera reunión con Adriana Lastra celebrada este jueves el líder de ERC ha hablado de "puntos de encuentro" para dejar a un lado las "togas" y las "porras" e iniciar un diálogo de tú a tú. "Conviene alcanzar un acuerdo y una negociación", ha indicado el diputado independentista.

Sin indicar en ningún momento si ERC se abstendrá o seguirá votando 'no' a Sánchez, la principal formación independentista ha llegado a un acuerdo con el PSOE para seguir hablando. Ha indicado que sí hay sintonía en derogar la reforma laboral y acabar con la ley mordaza, entre otras cuestiones.

El líder de ERC en el Congreso también ha lanzado un duro mensaje a Unidas Podemos y a Pablo Iglesias: "Me parece irresponsable hablar de unas nuevas elecciones", ha avisado a sus compañeros morados. "Eso de decir o me das un ministerio o elecciones", ha añadido, le parece "irresponsable".

En caso de producirse finalmente una abstención de ERC, los números sí posibilitarían una investidura de Sánchez. El PSOE podría sumar con sus 123 diputados, los 42 de Unidas Podemos, los 6 del PNV, 1 de Compromís y 1 de ERC. Son 173 síes, suficientes para superar al bloque del 'no'.

"Nos conviene un PSOE valiente"

Gabriel Rufián también ha asegurado que ERC es "el principal grupo catalán" y que van a ejercer como tal. "Queremos ser la caja de resonancia de las reivindicaciones del pueblo de Cataluña", ha indicado el colomense.

"Nos conviene a todos un PSOE valiente", ha añadido también. "Me alegra hablar con el PSOE de Lastra y no con el de García Page, Lambán o Borrell", avisando también que la negociadora de los socialistas es una "persona dialogante y de izquierdas".

Con esta estrategia ERC marca distancias con JxCAT, que ha dejado claro que votará 'no' a Sánchez. Laura Borràs ha asegurado que sus cuatro diputados presentes en el Congreso no facilitarán la investidura de los socialistas, mientras que sus tres presos, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, no tienen previsto renunciar a sus actas y, por tanto, contarán como abstención el día del pleno que debería decidir la Presidencia del Gobierno.