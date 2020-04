Sánchez y Macron no logran ablandar a los países del norte por el plan de ayudas

Cuarto Consejo Europeo desde que comenzó la crisis del coronavirus y cuarto portazo a los países del sur. De nuevo, la entente de naciones norteñas, con Suecia y Holanda a la cabeza, ha enfriado las expectativas que lideraba España, con el 'plan Sánchez'. El presidente del Gobierno puso sobre la mesa un paquete de 1,5 billones en forma de bonos perpetuos, una solución hasta un cierto punto imaginativa que había logrado cierto consenso entre países como Italia, Portugal, Grecia e incluso Francia. Pero el acuerdo se antoja complicado y los líderes europeos se han vuelto a dar otras dos semanas para seguir negociando.

Consejo Europeo finalizado de forma exprés, despachado en apenas algo más de cuatro horas. En esta ocasión no se ha producido la tensión de la última cita. Pero los bandos han quedado claramente reflejados. Por un lado se sitúan Francia, España, Italia, Grecia y Portugal. Los del sur. Buscan bonos o alguna fórmula de mutualizar riesgos del plan de rescate. Una forma de, como Unión Europea, compartir las consecuencias económicas de la pandemia. Y, a la vez, evitar condicionantes como los que supusieron la crisis de 2008.

En el lado contrario se han vuelto a situar las naciones del norte, con Holanda o Suecia liderando. Estas nacionales siguen cerradas en banda y así es complicado. La cuestión se encuentra totalmente estancada y no hay acuerdo sobre cómo debe ser ese fondo de recuperación, cuál será su cantidad y con qué condiciones para sus beneficiarios. Alemania sí ha dado muestras de apostar por ese fondo de recuperación, situándose en un terreno intermedio entre ambas posturas.

Mira también Así se negocia en Bruselas el mayor fondo de rescate de la historia de Europa

En el Consejo de esta tarde los líderes europeos se han dado quince días más para seguir dialogando. Se han vuelto a convocar para la segunda semana de mayo, el día 6. También han acordado que sea la Comisión Europea quien siga avanzando en una propuesta que pueda generar cierto consenso que, según ha dicho Ursula von der Leyen en la conferencia de prensa posterior al cónclave, será una mezcla entre ambas posiciones, las del norte y las del sur: entre "préstamos y transferencias".

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González-Laya, ha sido la encargada de explicar cómo ha sido el Consejo Europeo en el que ha participado Sánchez. En una rueda de prensa desde Moncloa ha asegurado que la propuesta de España para crear ese fondo de recuperación por 1,5 billones "ha logrado un amplio apoyo" y se ha emplazado a las cita del 6 de mayo.

Los líderes europeos también han dado al visto bueno al paquete de 540 millones ya aprobado en el Eurogrupo de la semana pasada. Esa triple red tendrá que llegar a los afectados antes del 1 de junio, según el acuerdo alcanzado en el Consejo de este jueves.

Tras el #EUCO, España ha insistido en una triple red de seguridad y el Consejo acepta ponerla en marcha el 1 de junio:



1⃣ 25.000m€ del BEI para pymes

2⃣ Plan SURE 100.000m€

3⃣ Línea crédito MEDE



🗣️ @AranchaGlezLaya#AhoraTocaLucharJuntos pic.twitter.com/Qa6T3DJHD1 — PSOE (@PSOE) April 23, 2020

Patada hacia delante, en definitiva, de los líderes de la UE. La pelota está ahora en la Comisión Europea, que tendrá que elaborar ese plan intermedio. Será, eso sí, una propuesta de fondo de recuperación ligada al presupuesto plurianual 2021-2027, según han explicado Von der Leyen y Charles Michel, presidente del Consejo. Ambos dirigentes han llegado a hablar de ayudas de "billones", más de que de miles de millones.

¿Y ahora, qué?

Sánchez llegaba a la reunión de este jueves con las expectativas altas. Su plan de 1,5 billones en bonos, reflejado en un non-paper- había caído de pie, algo que no han hechos los coronabonos, y eso era motivo de satisfacción tanto para Moncloa como para la Vicepresidencia económica de Nadia Calviño. La gallega, además, se movió en los días previos y el Financial Times publicó una entrevista en la que relataba los planes de nuestro país. Bruselas abrazó la propuesta y también el resto de países del sur. Pero las reticencias en el norte no van a ser fáciles de salvar.

Pero, en realidad, lo que se esperaba del Consejo Europeo era lo que ha salido. Al menos que no hubiera un enfrentamiento directo, como ocurrió hace dos semanas. Y es que aquella videoconferencia no debería volver a repetirse, indican desde el Ejecutivo español.

Aún así en el equipo de Sánchez consideran que aún queda partido por delante. La recuperación va a ser larga y va a haber que pelear, no solo en mayo, por esas ayudas. Lo que sí parecen lejos son los llamados coronabonos pero el 'Plan Marshall' que lleva el sello de Sánchez sigue su curso sin ser torpedeado.