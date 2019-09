La oferta final de Sánchez: un Gobierno a la portuguesa con UP y pactos con PP y Cs

El PSOE ya está desplegando su argumentario pensando en unas segundas elecciones el próximo 10 de noviembre. Pero antes de llegar a la fecha límite del 23 de septiembre lanzará una última oferta que ha definido este lunes en un Comité Ejecutivo Federal que se ha celebrado este lunes en Ferraz. La propuesta definitiva de Sánchez es un Gobierno a la portuguesa, es decir, con apoyo externo de Unidas Podemos; y, de forma adicional, alcanzar pactos de Estado con PP y Cs. Esto es lo que está sobre la mesa. O hay acuerdo o habrá elecciones.

Los socialistas han iniciado el curso político dejando claro que no hay muchas posibilidades de cerrar una investidura 'in extremis'. Al menos si Unidas Podemos no claudica y acepta la propuesta de Sánchez a última hora. El líder del PSOE quiere imitar a su colega luso Antonio Costa y gobernar en solitario, con un Ejecutivo monocolor, firmando acuerdos puntuales con sus socios preferentes, es decir, con Unidas Podemos.

Sánchez ha dejado claro ante la Ejecutiva de su partido que la oferta para dar entrada a dirigentes morados en órganos de gestión ha caducado. Y que no habrá marcha atrás. Pablo Iglesias, Irene Montero y demás dirigentes de Unidas Podemos pueden ir despidiéndose, por tanto, de formar parte del Consejo de Ministros o de hacerse con cargos intermedios en los ministerios. Así lo ha dejado claro el número dos del PSOE, José Luis Ábalos.

Sánchez también tiene previsto proponer a PP y Cs una última oferta: alcanzar acuerdos de Estado en determinadas materias. Es un intento de atraer a ambas formaciones, instaladas en un inamovible 'no es no'. Hay que recordar que Pablo Casado ya lanzó esta propuesta en sus reuniones con el presidente del Gobierno en funciones e incluso llegó a hablar de acuerdos con los socialistas para dar respuesta conjunta a desafíos.

Ronda de contactos: PNV, ERC... y UP

El secretario general del PSOE ha iniciado una ronda de contactos con partidos políticos. Esta semana se verá con el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y también iniciará contactos con ERC. Con Unidas Podemos habrá una primera toma de contacto en las próximas horas, pero solo entre "equipos negociadores". El cara a cara entre Iglesias y Sánchez no está prevista hasta la próxima semana.

El PSOE ha desplegado ya sus argumentos para intentar denunciar que Unidas Podemos está más alineado con "las derechas" que con su proyecto "progresista". El propio Ábalos ha pedido a Iglesias que no se alinee con PP y Cs y que ayude a solventar el bloqueo político. Los socialistas, por tanto, parecen más empeñados en justificar la situación y en presentarse como el partido que ha intentado hasta el final que no se repitan las elecciones.

Una reforma laboral y subir el SMI, las medidas de Sánchez

El PSOE ya tiene listo el documento programático que dará a conocer mañana martes con hasta 300 medidas para intentar una investidura 'sobre la bocina' antes del 23 de septiembre. En el terreno económico, eso sí, se esperan pocas novedades. Sí habrá, no obstante, algunos guiños a Unidas Podemos, a quien los socialistas han pedido anteponer el programa a los cargos. Una reforma laboral 'bis' o subir el impuesto de Sociedades son algunas de las medidas que se contemplarán en el texto socialista. También habrá alusión al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que seguirá al alza.

Lo que sí descarta el PSOE de forma rotunda es entregar a Unidas Podemos el Ministerio de Trabajo o la gestión de las políticas activas de empleo. Dejan claro así a Iglesias que la oferta de julio ya caducó. "Que tengan claro que nunca se van a encontrar con una propuesta así", dejan claro desde el entorno de Sánchez. Solo quedan tres semanas para llegar a un acuerdo o las Cortes se disolverán automáticamente el 23 de septiembre. La cuenta atrás para el 10-N apura sus últimos días.