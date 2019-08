Dirigentes del PSOE rechazan ir a nuevas elecciones y piden un pacto con Podemos

"No estoy de acuerdo con forzar unas segundas elecciones". Así se expresa un dirigente del PSOE. Y es que no todos en el partido están de acuerdo con la estrategia que está desplegando Pedro Sánchez. El "precipicio" -como llaman a la fecha límite para disolver las Cortes- se acerca y el día 23 de septiembre no habrá marcha atrás: investidura o elecciones. Esta incertidumbre ha sembrado la alarma en una facción de los socialistas que ve con preocupación las consecuencias que tendría una segunda convocatoria de las urnas.

Discrepantes, haberlos haylos. De momento no han alzado la voz, pero no se descarta que alguno de ellos lo haga en el plenario convocado en Ferraz el próximo lunes a las 10:30. Ese día, la cúpula del PSOE discutirá un único punto del día: la investidura de Sánchez. Y es ahí donde esta facción está pensando en hacer ver a su secretario general, a José Luis Ábalos, a Carmen Calvo, a Iván Redondo y a Adriana Lastra, que pueden cometer un error garrafal si no se evitan los segundos comicios.

El grupo de disonantes con la estrategia 'sanchista' está conformado por representantes del sector más izquierdista del partido. En algunos territorios, como Comunidad Valenciana, Extremadura o Aragón, también hay quien opina como ellos. A saber: hay que intentar hasta el final un acuerdo con Unidas Podemos.

¿Y si el PSOE pierde la mayoría absoluta en el Senado?

Sus razones no son banales. Es más, manejan argumentos que ha tenido en cuenta Moncloa y Ferraz a la hora de plantear su estrategia negociadora. El 10 de noviembre tiene sus riesgos: ¿qué pasaría si el centro-derecha sale reforzado? ¿Y si los socialistas pierden su mayoría absoluta en el Senado? La propuesta 'España Suma' lanzada por el PP, y que cuenta con la negativa de Cs, podría favorecer esa situación, señalan desde el PSOE. Un dirigente socialista definió este proyecto común del centro derecha como "la CEDA del siglo XXI".

Hay también quien piensa que unas segundas elecciones no solucionarían nada en lo que a la gobernabilidad se refiere. Es decir, que el único socio posibles para el PSOE volvería a ser Unidas Podemos y que los 165 que suman entre ambas formaciones en este momento podrían correr serio peligro tras el 10-N.

Aún hay más razones. Ciudadanos es una palabra que ya se ha eliminado del argumentario socialista. En Ferraz ya han asumido que "la política de alianzas de Rivera no pasa por el PSOE", indica un miembro de la Ejecutiva. Así ha quedado demostrado desde el 28 de abril y tras la conformación de los diferentes gobiernos autonómicos. "Han preferido a la derecha", indican. El "con Rivera no" de la noche del 28 de abril se cumplirá, vaticinan.

Los dirigentes consultados por La Información señalan, por último, que la "dilación" a la que ha sometido Sánchez a las negociaciones podría pasar factura a los socialistas. Ahí coinciden con Pablo Iglesias y no entienden por qué se fue de vacaciones a Doñana y dejó todas las negociaciones con los partidos políticos para el final, para los últimos veinte días. Recuerdan que en la investidura de julio la falta de tiempo fue uno de los motivos que hizo fracasar las conversaciones.

Mientras tanto Ferraz lo tiene claro. El martes presentará a bombo y platillo su última oferta. Será el tercer documento que pone sobre la mesa Sánchez tras las elecciones. Él dijo ayer en el Congreso estar "esperanzado" ante la posibilidad de cerrar un acuerdo sobre la bocina. Pero es inevitable que el sanchismo mire también al 10-N y no descarte otras elecciones: "Los españoles no se lo merecen", llegó a especificar en los pasillos de la cámara baja.

Pero para lograr un acuerdo Unidas Podemos también tiene que ceder. Pablo Iglesias dejó ayer claro en la Cadena SER que su posición es la de un conformar un Gobierno de coalición, algo a lo que a los socialistas ya se niegan en redondo. Por eso en Ferraz se avisa que "todos" van a tener que protagonizar un ejercicio de responsabilidad. Y ya avisan a los morados: "Una oferta como la de julio no la van a volver a tener".