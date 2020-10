Sánchez lanza el fondo de la UE en esta legislatura y promete 800.000 empleos

El Gobierno priorizará las ayudas europeas a lo largo de la presente legislatura, en un plan a tres años, para intentar que la recuperación sea lo más inmediata posible. Moncloa y el área económica del Gobierno quieren pisar el acelerador. Así lo ha anunciado Pedro Sánchez en la presentación del Plan de reformas que ha tenido lugar este miércoles en La Moncloa en un acto desde el Salón de Tapices que ha contado con la presencia de los grandes directivos del Ibex, que se han conectado a través de Zoom. El Ejecutivo pondrá a disposición de las empresas 72.000 millones para gastar a lo largo de 2021, 2022 y 2023 en un proyecto que busca acelerar la transformación del tejido productivo de nuestro país. De hecho, en los Presupuestos del próximo año, cuya presentación es inminente, habrá ya más de 27.000 millones incorporados de estos fondos.

De los 140.000 millones en fondos europeos, tanto en transferencias como en préstamos, que recibirá España en los próximos seis años, hasta 2026, 72.000 millones se invertirán en los citados tres años: 59.000 millones del fondo de recuperación y resiliencia y 12.400 millones del programa React-EU. A esto hay que añadir 79.000 millones de los fondos estructurales y los de la política agrícola común (PAC).

Sánchez ha anunciado, asimismo, que más de dos tercios de estas inversiones se dedicarán a la transición ecológica, que acaparará un 37% de los fondos, y la transición digital, que concentrará un 33%. En este sentido, la electrificación de vehículos (250.000 nuevos en 2023) y la transformación del sistema energético para que en 2050 toda la energía que se consuma sea renovable serán una prioridad. Estas premisas ofrecen una idea de cómo será la transformación de la mayor parte de la economía que pretende el Gobierno y a qué proyectos tienen que adaptarse las compañías que aspiren a recibir una parte de estas ayudas.

El presidente del Gobierno ha concretado que el objetivo del adelanto de estos fondos comunitarios busca movilizar hasta 2,5 puntos del PIB cada año, casi 25.000 millones, así como promover la escalabilidad del tejido empresarial nacional. También pretende reducir la brecha de la desigualdad, según ha indicado el propio Sánchez, que aún existe en España en relación a los países de nuestro entorno.

​Inminente presentación de los Presupuestos

El jefe del Ejecutivo, que ha liderado todo este plan de reformas en el que el Gobierno lleva trabajando varias meses, también ha insistido en que para él es prioritario disponer de unos Presupuestos Generales que, según ha dicho, "no son unos Presupuestos cualquiera" ya que "no vivimos una situación cualquiera". La recuperación de la economía tras la pandemia necesita "de todas las energías nacionales" y ese es "el contexto en el que se enmarca el plan" que va a impulsar "una nueva modernización de España", ha añadido en clara alusión al PP. A Pablo Casado le ha lanzado el siguiente mensaje: "Nunca desde la Transición este país ha necesitado la unidad de todas las fuerzas parlamentarias. Yo no reclamo un apoyo ciego a nuestras políticas, pero sí una colaboración mínima en beneficio de nuestro país".

"La pandemia ha acelerado los cambios que ya veíamos venir", ha insistido Sánchez en el acto, y ahora el objetivo es que las transformaciones digital y ecológica sean inclusivas y que el crecimiento económico se base en "pilares más robustos" para "ganar nuestro futuro". "Tenemos todo lo necesario: infraestructuras, recursos, talentos, tejido productivo", ha añadido, así como "la visión y las herramientas para lograrlo", ha destacado. Para Sánchez estamos ante una oportunidad histórica.

El Plan de reformas está articulado en torno a diez ejes o "políticas tractoras". Son estas: agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y mundo agrícola; infraestructuras; transición energética; modernización de la administración; modernización y digitalización del tejido industrial (aquí habrá una mención al turismo); ciencia e innovación (se incluirá un capítulo relacionado con la salud); educación; economía de los cuidados y políticas de empleo; industria cultural y deportiva; y modernización del sistema fiscal y de pensiones.

Sánchez ha detallado también que los fondos europeos serán articulados a través de una Comisión Interministerial, que presidirá él mismo, y de una Unidad de Seguimiento, que estará en Moncloa. También ha abogado por una colaboración público-privada y ha anunciado la constitución de varios foros de alto nivel en materias como energía, digitalización, ciencia, cultura o deporte. En ellos participará el Ibex.

Apuesta por la ciencia y la investigación

Sánchez también ha asegurado España "no puede volver a postergar ni a recortar la ciencia" y ha incidido en que esta materia y la innovación deben ser uno de los pilares sobre los que se sustente la recuperación del país. "Esta es una de las grandes lecciones de la pandemia", ha destacado. En concreto Sánchez ha avanzado que la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) absorberán el 17% de las inversiones en los próximos años.

En ese sentido, el presidente del Gobierno se ha referido a la importancia de alcanzar un Pacto de Estado por la Ciencia que contribuya a reforzar el sistema nacional de ciencia e innovación, y de reforzar para ello las inversiones tanto públicas como privadas. En materia educativa Sánchez ha anunciado una apuesta decidida por la FP dual con la creación de 200.000 nuevas plazas en los próximos años.