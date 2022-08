Sánchez y Scholz aceleran el cambio del sistema de precios del mercado eléctrico

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el canciller alemán, Olaf Scholz, se conjuran para acelerar el cambio del sistema eléctrico de precios que permita acabar con el modelo marginalista de fijación de precios que lastra el precio de la electricidad en toda Europa. Los mensajes lanzados hoy por ambos líderes tienen como fin extender a nivel europeo y cuanto antes la 'excepción ibérica', que en España y Portugal ha permitido desacoplar el precio del gas del resto de energías en la generación eléctrica, bajando los importes de la factura eléctrica y controlando los precios futuros, disparados en Francia o Alemania por encima de 1.000 euros para el próximo invierno.

Preguntado por el impuesto a las empresas energéticas, medida que estudia el gobierno alemán, Sánchez ha vuelto a exponer los argumentos que utilizó el día en que anunció la medida, y la justifica alegando que "son medidas ampliamente respaldadas por la ciudadanía española, independientemente de a quien voten, y permiten sufragar algunas de las políticas de redistribución", que en España tienen su reflejo en la bonificación de 20 céntimos al combustible o las bajadas de impuestos vinculados a la factura eléctrica.

El mensaje del presidente español no es casual: Alemania se encuentra inmersa en un debate público sobre la idoneidad de imponer una tasa similar a las grandes eléctricas que, sin tope al gas, están obteniendo beneficios extraordinarios en la misma línea que los tuvieron en España hasta que se implantó la 'excepción ibérica'. Las encuestas realizadas por la prensa alemana muestran un recibimiento similar al español, con una amplia mayoría de los alemanes a favor de imponer este impuesto, incluidos el 60% de los votantes del partido liberal, socio de gobierno de Scholz.

El canciller alemán, por su parte, ha asegurado que su gabinete está "convencido" de que la formación de los precios en el mercado eléctrico "no refleja la situación actual", ya que, "aunque no podemos decir que lo hayamos resuelto todo, estamos más relajados" al haber conseguido alcanzar los niveles de almacenamiento de petróleo y gas que requerían. "Tenemos claro qué podemos poner a disposición del mercado, pero tenemos que enfocar la cuestión para evitar estos precios excesivos", los cuales, a su juicio, "no están justificados".

Sánchez insiste en el MidCat pero ya piensa en Italia

Aprovechando su visita, Sánchez ha reiterado su interés en conectar la red gasística española con el resto de Europa, especialmente la alemana, aunque para ello tenga que ejecutar su 'plan B' de construir un gasoducto bajo el mar Mediterráneo entre Barcelona y Livorno (Italia). El presidente español ha invitado al líder alemán a "mirar hacia América Latina y el Caribe" para reforzar las capacidades geopolíticas de Europa, e insiste en acelerar las interconexiones eléctricas y gasísticas después de que no se cumplieran los objetivos fijados con la Unión Europea: "las conexiones entre la Península Ibérica y el continente están en el 3%, y si no se desarrollan en el plazo fijado en el plan RePowerEU, España tiene un plan para conectarse con Europa a través de Italia", afirmó Sánchez, en un nuevo órdago lanzado contra el gobierno francés, que sigue descartando la ejecución del MidCat.

"No podemos usar la capacidad de regasificación de España, que es el 30% de toda Europa, si mantenemos el cuello de botella", alegó el mandatario español en relación con la imposibilidad de exportar más energía por los Pirineos. Por su parte, Scholz ha ratificado su apoyo a la conexión interpirenaica: "España y Portugal son capaces de producir un excedente importante y tenemos que ser capaces de aprovecharlo", ha asegurado, tras lo cual ha pedido desarrollar "una gran red europea eléctrica, de gasoductos y en un futuro, de hidrógeno. Haremos lo posible para conseguirlo".

La reunión de ambos mandatarios ha tenido como objetivo compartir las estrategias de seguridad nacional que tanto España como Alemania están desarrollando de cara a un invierno sin gas ruso, hipótesis que ya se da por asumida por parte de los gobiernos europeos. Sánchez ha anunciado que en los próximos meses se reforzará la colaboración bilateral entre los dos países con la celebración de una nueva cumbre hispano-alemana y la visita oficial de los Reyes de España a la feria del libro de Frankfurt.