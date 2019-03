Moral Santín denuncia la opacidad con la que se fraguó la salida de Rato de Bankia

El juicio del caso Bankia está sirviendo para conocer detalles hasta ahora ocultos de cómo fueron las últimas horas de Rodrigo Rato al frente de la entidad. Aunque el propio expresidente fue el que más detalles ofreció acerca de cómo se fraguó su salida del banco, otros acusados en el procedimiento como Francisco Verdú Pons o José Antonio Moral Santín se han referido a estos hechos. Este último ha asegurado que es "inaudito y realmente preocupante" que los encuentros en el Ministerio de Economía los primeros días del mes de mayo de 2012 no figuren en ningún acta de ese departamento a cuyo frente estaba Luis De Guindos.

De acuerdo con su versión de los hechos, los consejeros de Bankia desconocían la celebración de estos encuentros en los que participaron Emilio Botín, Isidro Fainé y Francisco González, entonces presidentes del Banco Santander, La Caixa y BBVA, respectivamente. Es más, de todo esto se han ido enterando con posterioridad, lo que les llevó a solicitar al tribunal copia de las actas del Ministerio de Economía en las que figuraran estos encuentros y la respuesta fue negativa. "Quiero que conste esto porque me parece realmente sorprendente", ha apuntado.

"En las actas del Ministerio no figuran las reuniones ni los registros de las mismas. Tampoco en otras instancias del Gobierno. Cada vez que hemos conocido un dato ha sido mayor la sorpresa porque esa reunión se celebra sin actas y participan las tres principales entidades de la competencia", ha expresado el exlíder de Izquierda Unida para añadir igualmente que en los encuentros que tuvieron lugar a puerta cerrada, debió participar el Banco de España. "Es realmente inaudito y preocupante", ha apostillado.

López Madrid: "No tuvimos sospecha de que había problemas"

En su turno en el banquillo de los acusados, el exconsejero de Bankia Javier López Madrid, ha apuntado que no tuvieron "ninguna sospecha" de que hubiera problemas y ha asegurado, en la misma línea que el resto de exmiembros del Consejo, que legalmente no tenían acceso a los informes de seguimiento del Banco de España. "En los nueve meses que estuve en el consejo no fuimos requeridos ni una sola vez", ha apuntado.