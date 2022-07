El Supremo confirma la condena por los ERE y la entrada en prisión de Griñán

El Tribunal Supremo ha confirmado, por mayoría, la existencia de la trama de fraude de los ERE. En este sentido, el Alto Tribunal ha rechazado los recursos de los condenados contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevila del conocido como 'caso de los ERE' y ha confirmado las condenas impuestas a una veintena de responsables socialistas, entre los que se encuentran los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Con ello, el primero tendrá que cumplir seis años de prisión y su sucesor la inhabilitación durante nueve años.

El Alto Tribunal ha adelantado este martes el fallo debido "a la relevancia pública del caso" y siguiendo el criterio marcado "en otras ocasiones similares". La sentencia íntegra, de la que ha sido ponente el magistrado Eduardo de Porres, se dará a conocer en septiembre, según han informado fuentes del Tribunal Supremo. La decisión no ha sido unánime, puesto que dos magistradas, Ana Ferrer y Susana Polo han anunciado un voto particular discrepante donde expondrán que varios de los condenados debían haber sido absueltos por el delito de malversación de caudales públicos. En concreto, entiende que los recursos de Griñán, Miguel Ángel Serrano, Jesús María Rodríguez, Francisco Vallejo y Carmen Martínez debían haber sido estimados parcialmente.

Aún así, con la mayoría de tres de los magistrados de los cinco que han compuesto el tribunal, se confirma la tesis expuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla, dictada el 19 de noviembre de 2019, en la que concluyó que, entre los años 2000 y 2009, que la cúpula del PSOE andaluz del momento impulsó un procedimiento específico para conceder ayudas de forma discrecional y arbitraria a empresas en crisis, lo que supuso un coste de 680 millones de euros a las arcas públicas con "absoluta falta de control", favoreciendo así el desvío de dinero de la Junta. Griñán y Chaves eran "plenamente conscientes de la palmaria y patente ilegalidad" del procedimiento, afirmó la resolución.

El fallo que se ha dado a conocer este martes aboca a que Griñán entre en prisión, si bien éste aún tiene la oportunidad de pedir la suspensión de la ejecución de la condena mientras se resuelve el eventual recurso que presente ante el Tribunal Constitucional. La defensa del expresidente recurrió su condena por prevaricación y malversación al considerar que en los hechos probados de la sentencia de la Audiencia de Sevilla no figura "ninguna irregularidad", ni consta que tuviera algún tipo de "ánimo de lucro". "No puede malversar quien no puede decidir sobre el destino de los fondos", afirmó.

Sin embargo, el tribunal, que ha estado dividido durante la deliberación del asunto, considera que las condenas deben mantenerse. Tan solo se han estimado los recursos de los condenados Javier Aguado, Juan Francisco Sánchez y Lourdes Medina, a los que les absuelve del delito de prevaricación; y ha rebajado la pena a Juan Márquez Contreras. Así, se ha seguido gran parte del criterio expuesto por el fiscal Fernando Prieto que, en la vista de revisión de la sentencia, celebrada los pasados 4 y 5 de julio, solicitó la ratificación de todas las condenas impuestas por la Audiencia de Sevilla en noviembre de 2019.

El representante del Ministerio Público explicó ante los magistrados del Supremo que en el año 2000 "se quiso modificar el sistema de concesión de las ayudas para evitar cualquier tipo de control", algo que, según señaló, "no tiene ningún tipo de justificación". Es más, advirtió que los propios técnicos de la Junta decían que "era un caos", porque "no había documentación", ni regulación.