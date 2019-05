Tezanos 'cocina' de nuevo el CIS: camufla que la preferencia es un Gobierno pactado

Primer sondeo del CIS de la legislatura y primera polémica. El centro demoscópico oficial que dirige José Félix Tezanos ha provocado la controversia por interpretar los resultados del sondeo postelectoral en el que preguntaba a los españoles cuáles son sus fórmulas de investidura favoritas. Así, aunque la mayoría de los encuestados responde que su opción preferida es "una coalición de Gobierno entre varios partidos", el CIS ha difundido una nota oficial destacando que "la mayoría de los españoles (un 44,1%) piensa en estos momentos que debería gobernar el PSOE en solitario". Esta es, precisamente, la posibilidad que está promoviendo Moncloa: un Gobierno 'a la portuguesa' sin Unidas Podemos.

¿De dónde sale ese 44,1% que no aparece en los resultados del sondeo? ¿Por qué el CIS destaca una opción que no es la mayoritaria? La respuesta es clara: el organismo presidido por Tezanos ha vuelto a aplicar la conocida como 'cocina'. Es decir, una reinterpretación de las respuestas para ofrecer un enfoque determinado. Y esa lectura particular de los datos es lo que ha llevado a la confusión a sociólogos, periodistas y ciudadanos en general que a las 12:30 de este jueves visitaban la web del organismo dependiente del Ministerio de Presidencia para conocer los datos de la primera encuesta después de las generales.

Pero vayamos al principio. El CIS anunció que, efectivamente, difundiría el sondeo postelectoral a las 12:30 de la mañana. Ya avisaba de que iba a ofrecer datos sobre las coaliciones de Gobierno preferidas y la valoración de los españoles sobre la actitud de los líderes políticos durante la campaña. Existía, por tanto, la habitual expectación por conocer los resultados.

La polémica se encuentra en la pregunta 16 ("a la vista de los resultados obtenidos en las elecciones generales del 28 de abril, ¿qué piensa Ud. que habría que hacer ahora?") y en la 16a ("¿y qué coalición de Gobierno le gustaría a Ud. que se hiciera, teniendo en cuenta los resultados de las elecciones generales del 28 de abril?"). Nota importante: la segunda cuestión no se planteó a todos los encuestados sino solo a los que respondieron en la primera pregunta que debería cerrarse una coalición de Gobierno.

Primera conclusión, por tanto: gana la opción de un Gobierno de coalición, con un 45,2%, frente a los que apuestan por que debería gobernar el partido que ha obtenido más votos y escaños, aunque no tenga mayoría absoluta en el Parlamento, es decir, el PSOE de Pedro Sánchez, con un 38,2%. Todavía, por tanto, no se ha dado respuesta a la pregunta: ¿de dónde sale ese 44,1% que apuesta por un Gobierno de los socialistas en solitario? Es un dato del que no hay ni rastro en el sondeo.

Para llegar a ese 44,1% habría que recurrir a la citada 'cocina'. Esta podría ser una hipótesis (se habla de hipótesis porque el CIS no explica cómo obtiene ese dato): en la pregunta 16a, si se elimina de la base total de entrevistados aquellos que responden "otra" o "no sabe o no contesta", al resultado de la muestra de encuestados habría que restarle 152 respuestas. Así, habría que recalcular el resultado con 2.833 entrevistas y no con las 2.985 que aparecen en el sondeo.

A continuación, si se vuelve a calcular la suma de "Gobierno de PSOE en solitario" (106 respuestas) y "debería gobernar el partido que ha obtenido más votos y escaños, aunque no tenga mayoría absoluta en el Parlamento" (1.140 respuestas) el resultado final sería de 1.246 entrevistados que habrían respondido que prefieren ese Ejecutivo 'a la portuguesa'. Solo habría que calcular qué porcentaje supone esas 1.246 respuestas de las 2.833 entrevistas totales. El resultado: el citado 44,1%.

También hay que destacar que la propia pregunta 16a contiene una primera respuesta que puede llevar a error al entrevistado. Así, si ha respondido que prefiere un Gobierno en coalición, la primera respuesta que se le ofrece a continuación es si apuesta por "un Gobierno del PSOE en solitario con apoyos puntuales de otros partidos". De esta forma un 7,9% de los que llegan a la segunda cuestión tras haber respondido que quiere Ejecutivo en coalición vuelve a responder en la siguiente pregunta que su opción favorita es un Gobierno en solitario de Sánchez. ¿Por qué se juntan en ese 44,1% 'cocinado' ambas respuestas?

La clave de la nota informativa del CIS de Tezanos se encuentra, por tanto, en la base de las entrevistas. Así, si se recalculan todas las respuestas con la base de 2.833 entrevistas (en lugar de con las 2.985) se obtienen los resultados que el centro sociológico difundió en su nota informativa. Son los siguientes:

El CIS no explica en ningún momento en su nota informativa cómo llega a estos resultados y solo apunta a que se trata de "posturas ante la formación de Gobierno después de las elecciones generales de abril de 2019".

Sin embargo, Tezanos no aplica ningún tipo de 'cocina' a la hora de ofrecer los datos de "voto directo". Así, en la último hoja del sondeo explica que el PSOE arrasaría en unos hipotéticos comicios con el 36,5% de los votos, más de ocho puntos más de lo que consiguió hace solo un mes en las elecciones del 28 de abril. En segunda posición irrumpiría Cs, con el 16,3%, y en tercer lugar, Unidas Podemos, que sumaría el 15,3% junto a sus socios de En Comú Podem. El PP caería hasta la cuarta plaza con apenas el 11,4% de los sufragios y Vox lograría el 5,3%.