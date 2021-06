Tornero argumenta que RTVE no está bien dotada "en términos económicos".

El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, considera que la Corporación pública no está bien dotada "en términos económicos" en comparación con otros servicios públicos europeos. "Esto es evidente. Sea el parámetro que sea. Nosotros no estamos bien dotados como entidad global ni en términos de renta per cápita de los países ni en términos de gasto de personal", ha manifestado el presidente de RTVE en un encuentro informativo con medios de comunicación, que ha tenido lugar este miércoles en Torrespaña.

Pérez Tornero presentó este martes al Consejo de administración la situación económica de la empresa, que registró unas pérdidas de 31,6 millones en 2020 frente a los 29,6 millones de euros del año anterior, y acumula una deuda de 184,1 millones en el primer trimestre de 2021. Próximamente deberá desembolsar 126,2 millones adicionales por concepto de IVA. En este contexto, el máximo responsable de RTVE ha informado de que el Consejo de Administración aprobó la petición de un crédito propio por 126 millones de euros. "Hemos podido ir al mercado crediticio, con una oferta a cero de interés y, por tanto, sufragar hasta fin de año este crédito", ha detallado, al tiempo que ha indicado que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) está "al tanto" de toda la situación.

Respecto a la aprobación del nuevo mandato-marco por parte del Parlamento, Pérez Tornero ha indicado que le consta que se espera para diciembre y ha afirmado que si ese fuese el calendario, "complicaría la gestión económica del año próximo", porque los presupuestos tienen que ser realizados anteriormente. Así, ha señalado que le encantaría tener un nuevo contrato-programa para el año 2022. Tras los cambios en la Dirección de la compañía aprobados por el Consejo de Administración, Pérez Tornero ha negado presiones para mantener al hasta ahora director de Información y Actualidad de RTVE, Enric Hernández, dentro del organigrama y ha concretado que le ha encomendado la gestión de RTVE Noticias desde Cataluña, es decir, la parte informativa del conjunto de servicios online y de la web.

Una gestión "radicalmente nueva"

Preguntado por la gestión de su predecesora Rosa María Mateo, el presidente de la Corporación pública ha afirmado que "si hay que hacer algún reparo" no es a ella ni a su equipo "sino a las circunstancias que crearon que un concurso fuese tan largo, tan tortuoso y que por medio hubiese varias convocatorias electorales". Además, ha dejado claro que "todavía" no ha "desecho nada" de lo puesto en marcha por Mateo, pero se ha mostrado convencido de que, con la nueva elección del Consejo de Administración, se reclama una gestión "radicalmente nueva".

Pérez Tornero ha defendido la necesidad de que RTVE sea proactiva en materia de producción, por lo que apuesta por fundar, "en concierto con gente joven y creadores de todo tipo", un Hub de creación en términos de entretenimiento y ficción. Además quiere convertir el Instituto de RTVE en una plataforma de cooperación para la creatividad de contenidos y audiovisual, que de "oportunidades a la gente joven". "No podemos abrir una ventanilla a que alguien nos venga a vender ideas y comprarlas en función del precio", ha matizado.

Por otro lado, el máximo responsable de RTVE ha confirmado que se está "estudiando con atención" la posibilidad de la vuelta de los toros a la parrilla, teniendo en cuenta que "hay tensiones de diverso tipo" como, por ejemplo, "hasta qué punto el derecho de los menores", en relación con el horario protegido, es compatible con algunos espectáculos. El Congreso aprobó en mayo por mayoría la petición de que los toros vuelvan a TVE. Asimismo, ha avanzado que la nueva parrilla se presentará en septiembre, tras la programación especial de los Juegos Olímpicos, y que también llegará el cambio "profundo", pero también "gradual" de la entidad corporativa. Pérez Tornero ha puesto de relieve el clima de respeto que hay dentro del actual Consejo y ha añadido que a pedido a los consejeros que prioricen su responsabilidad pública como miembros de este órgano a la hora de hacer juicios en las redes.

Se ha referido también a la creación de una plataforma de pago internacional, que tiene que ser una "apuesta internacional fuerte" y diferenciada del resto. RTVE tiene prohibido el cobro por sus servicios en España, pero no fuera, según ha explicado. En este punto, ha anunciado que, a través de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), va a ejercer como lobby público en Bruselas para exigir el pago de impuestos y tasas por parte de las plataformas con sede fuera de la UE. Lo hará junto a otros medios públicos de Francia, Alemania e Italia, entre otros.

Finalmente, sobre el trato al Festival de Eurovisión por parte de la Corporación en los últimos años, el presidente ha dicho que se van a tomar "muy en serio" el certamen porque es un evento de "éxito" y porque son la "única televisión pública que pertenece a la Unión Europea de Radiodifusión". "Nos interesa el evento en su naturaleza europea, de contacto con la juventud", ha declarado.