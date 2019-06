Unidas Podemos asegura que Sánchez les dijo que prefería "el apoyo de la derecha"

La portavoz parlamentaria de Unidas Podemos, Irene Montero, ha asegurado este miércoles que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, comunicó este martes a Pablo Iglesias en su reunión en La Moncloa que prefiere "el apoyo de la derecha" para ser investido.

"El candidato a la Presidencia nos ha comunicado que prefiere de momento buscar el apoyo de la derecha e ir posiblemente a una investidura fallida sin negociar nada", ha asegurado en declaraciones a los periodistas en el Congreso de los Diputados Irene Montero. "A nosotros eso no nos gusta, porque lo que hace falta en España es un gobierno de coalición progresista. No compartimos la estrategia del candidato de ir a una investidura fallida", ha añadido.

Además, ha reprochado a Sánchez que use la investidura como "una herramienta para amenazar", pero ha añadido que a Unidas Podemos no le queda otra que aceptar que va a esa cita parlamentaria "sin negociar con nadie", y estar preparados para abrir de nuevo las negociaciones cuando toque. En este sentido, ha indicado que cuando el PSOE vea que "no le pueden torcer el brazo a Rivera", ellos van a estar ahí para negociar.

Montero ha recordado además que el gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos es posible porque "los números son tozudos" y la voluntad de la mayoría social es la de un Ejecutivo progresista. "Aunque estamos un poco tristes porque Pedro Sánchez haya decidido por ahora buscar el apoyo por la derecha e ir a una investidura fallida sin negociar nada con nadie, creemos que los números son tozudos y la voluntad de los españoles será la que prevalezca", ha indiciado.