La Comunidad Valenciana no ha pasado a la Fase 1 por no realizar suficientes tests

Fernando Simón ha detallado los motivos por los cuales la Comunidad Valenciana no ha pasado a la Fase 1 del plan de desescalada del Gobierno durante la comparecencia de este domingo. El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias asegura que la decisión venía motivada "por los riesgos no detectados".

Según Simón, en la Comunidad Autónoma "había un número no desdeñable de casos sospechosos a los que todavía no se le había podido hacer un test diagnóstico". Además, ha explicado que los criterios "en general" que se tuvieron en cuenta para tomar esa decisión tenían que ver, no tanto con las capacidades de la Comunidad para hacer frente a la epidemia, sino "con los riesgos asociados a la situación epidémica".

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias ha señalado que compartirán "sin ningún problema" con la Comunidad, como ha solicitado, los informes elaborados por la Dirección General de Salud para justificar qué departamentos pasaban y cuáles no a esa siguiente fase de la transición a la "nueva normalidad".

La Fase 1 llegará pronto

Asimismo, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha asegurado este domingo que "es muy posible" que en los próximos días se pueda plantear el paso a la fase 1 de la desescalada de los 14 departamentos sanitarios de la Comunidad Valenciana que se quedaron en la fase 0 por no cumplir con los criterios necesarios.

"La Comunidad Valenciana tiene capacidades muy altas en la mayoría de los indicadores y en otros está trabajando de forma muy adecuada para conseguirlo en los próximos días", ha asegurado.

Simón ha destacado que, según la información que tienen, y los protocolos y procedimientos que se están poniendo en marcha en la Comunidad Valenciana, todo "estará preparado y listo en los próximos días". "Eso va a favorecer que en los próximos días sea muy posible que el resto de la Comunidad Valenciana, que toda la Comunidad, esté en una situación muy buena para plantearse ese posible nuevo paso", ha augurado.

"Si se corrigen, se añaden y se mejoran dos o tres aspectos que hasta ahora o se podían mejorar porque estaba en una situación muy diferente de la epidemia, yo creo que la Comunidad Valenciana está en una situación realmente muy buena", ha enfatizado.

Eso sí, ha defendido la decisión que tomó el Gobierno el viernes de no dejar pasar de fase a esos 14 departamentos -que no gustó al Ejecutivo autonómico-, porque "la situación no era comparable" a la de los 10 que sí han pasado. Asimismo, ha asegurado que se discutió "muy detalladamente", porque la Comunidad Valenciana "ha sido absolutamente transparente en comunicación y envío de datos".