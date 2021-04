Vídeo | De "retráctese" a "váyase": el choque entre Iglesias y Monasterio

El segundo debate entre todos los candidatos a presidir la Comunidad de Madrid menos la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha empezado con la marcha del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, después de chocar con la candidata de Vox, Rocío Monasterio, a quien ha pedido que se retractara de sus anteriores declaraciones en las que dudaba de las cartas amenazantes que han recibido tanto Iglesias como el ministro de Interior, Grande Marlaska y la directora de la Guardia Civil, María Gámez. "Del Gobierno no nos creemos nada".

Pablo Iglesias abandona el debate: así ha sido el choque con Monasterio Pablo Iglesias abandona el debate: así ha sido el choque con Monasterio

Una hora antes de que todos estuvieran sentados en los estudios de la Cadena Ser, Iglesias ya avanzaba que si Vox no se retractaba de esas declaraciones iban a estudiar la manera de no estar con ellos. Nada más empezar su exposición el propio Iglesias ha vuelto a tachar de "muy grave" las amenazas recibidas y asegurar que "la tolerancia e impunidad con estas amenazas hace que vayan a más. No es aceptable que cuando hemos sido amenazados de muerte la candidata de la ultraderecha ponga en duda la veracidad. Si no se retracta y permitís que siga sin retractarse vamos a abandonar el debate".

Tras el apoyo de Mónica García ante los micrófonos llegaba el turno de Rocío Monasterio, quien ha dicho que se remitía a sus anteriores declaraciones: "Condenamos todo tipo de violencia. Me hubiera gustado que Iglesias hubiera condenado la violencia que sufrimos en Vallecas y le animo a que vaya a una comisaria a denunciar las amenazas. He dicho que los españoles no nos creemos nada del Gobierno. Si es tan valiente, lárguese...". Ahí empezó el enfrentamiento.

"Esto es intolerable", espetaba Iglesias. "Que se levante y se vaya usted de aquí", respondía Monastrerio mientras Iglesias abandonaba el estudio. Monasterio no ha parado en su discurso: "Que se levanten y se vaya que es lo que están deseando un montón de españoles". Antes de salir Iglesias se ha dirigido a la presentadora, Angel Barceló, a quien le ha asegurado que "están cometiendo un error con esta gente blanqueándolos. Nosotros no vamos a debatir con la ultraderecha", ha recalcado.

Barceló ha pedido a Monasterio que no es el tono que quieren aplicar este debate porque "es un debate entre demócratas", a lo que le ha respondido que era partidista y que era una "ministra política". "Esto es una aberración", ha apuntado Mónica García. Barceló ha agregado, por su parte, que la postura de la Ser y la suya propia es “la de la democracia” y de "condena a cualquier violencia" y ha pedido a Iglesias que “responda a la provocación de la ultraderecha, y después decida".

"Estamos mejor ahora (...) Ha salido huyendo, igual que ha salido del Gobierno huyendo", ha farfullado la candidata de Vox. Mientras tanto, el resto de candidatos ha lanzado mensajes de apoyo a Iglesias y han lamentado no poder “debatir democráticamente”.