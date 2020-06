Vídeo | Siga en directo la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Este miércoles tiene lugar la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso tras el fin del estado de alarma y en víspera de que la Cámara Baja debata el decreto de medidas para la "nueva normalidad" que el PP está dispuesto a apoyar siempre y cuando el Ejecutivo acepte algunas de sus demandas para profundizar en la recuperación económica.

El líder del PP, Pablo Casado, aseguró este martes que su partido está dispuesto a apoyar el decreto de 'nueva normalidad', pero ha exigido al Gobierno que antes "se siente" con el Partido Popular a negociar cuestiones "necesarias" y que han incluido en un pacto de Estado por la sanidad, bautizado como 'Pacto Cajal' en honor al Premio Nobel. Dicho esto, ha afirmado que su formación considera que ese decreto es "insuficiente ante cualquier rebrote" del Covid-19 y ante "la reactivación económica y la seguridad jurídica" de España. "Haremos nuestro trabajo, daremos certidumbre legislativa si es urgente aprobar ya esta legislación una vez que el estado de alarma decayó el domingo, pero pedimos también que el Gobierno se siente con la oposición", ha abundado.

Así, no está claro qué ocurrirá con el decreto. Los nuevos brotes han hecho saltar la alarma en el país y los políticos discuten las posibles estrategias para combatirlos. ¿Se decretará de nuevo el estado de alarma? Carmen Calvo no lo descartó este martes. La vicepresidenta primera del Gobierno aseguró que si los rebrotes de coronavirus se agravan el Ejecutivo se plantea "decretar la alarma en una parte del territorio, si no en todo". "Ojalá no lo tengamos que hacer, pero seremos contundentes para proteger la salud. Llegado el momento, el Gobierno volverá a dar señales de responsabilidad", ha sostenido Calvo en una entrevista en Antena 3.