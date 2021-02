Mercadona, Carrefour, DIA, El Pozo... ¿existe fuet saludable y que no engorde?

El fuet es uno de nuestros embutidos preferidos. Así lo dicen los datos, ya que suponen casi un 15% del total del consumo de los elaborados con carne de cerdo. Esto se debe a que es bastante socorrido y mantiene su sabor y textura durante varios días después de abrirlo. Está considerado por muchos como una especie de 'chorizo light', pero vamos a comprobar de qué está elaborado y si es más o menos sanos que otros embutidos.

Aunque la primera duda que nos suele surgir es si podemos comer o no la piel, que habitualmente suele tener un color blanquecino. En este sentido, no hay ninguna norma escrita. Hay quien lo prefiere mantener por su textura, mientras que otros lo retiran para disfrutar del sabor del fuet. Pero lo importante es saber que algunos están compuestos de tripas de cerdo y son comestibles, mientras que otros contienen coberturas sintéticas que en ocasiones no son comestibles.

Si analizamos los fuets de las marcas más vendidas del mercado, comprobamos que todos se elaboran con una receta casi idéntica, en la que priman carne de cerdo, leche, sal, especias, azúcar, antioxidantes o conservadores entre otros. Ya en 2017 la OCU recomendó a los fabricantes que los elaboraran "evitando aditivos innecesarios y potencialmente peligrosos para la salud".

También son todos muy similares en cuanto los valores nutricionales. A nivel general, si nos comemos un cuarto de una barra de fuet, estaríamos ingiriendo 250kcal y 8 gramos de grasas. Unas cifras elevadas y que nos indican que solo podemos comer fuet de forma ocasional. Ni siquiera los fuets de pavo engordan menos. Analizamos algunos de los más vendidos en el mercado para comprobarlo.

Fuet Espetec Extra de Mercadona (Casa Tarradellas)

​2,05€ / 240g

Fuet Hacendado Hacendado

Este es uno de los fuets más consumidos. Es de la marca blanca Hacendado, pero en realidad está elaborado por Casa Tarradellas en sus instalaciones de Barcelona. De hecho, ambos son idénticos tanto en sus ingredientes como en los aportes nutricionales. Contienen 421kcal y 34g de grasas cada 100g de producto, que viene a ser algo menos de la mitad de la barra.

Fuet casero El Pozo

​1,79€ / 150g

Fuet El Pozo El Pozo

Elaborado en Murcia, se compone principalmente de carne de cerdo, leche en polvo y sal. Cada barra contiene 150g y hay que ser consciente de que no es recomendable comérsela de una vez aunque sea algo más pequeña. A nivel nutricional contiene 453kcal y 37g de grasas cada 100g de producto.

Fuet extra Carrefour

​​1,33€ / 150g

Fuet extra Carrefour Carrefour

Este fue de la marca blanca de Carrefour es uno de los más económicos. Y tanto en los ingredientes como en los valores nutricionales, es bastante similar a los demás del mercado. Contiene 433kcal y 35g de grasas cada 100g de producto.

La Fuetería fuet Navidul

2,04€ / 150g

La Fuetería fuet Navidul Navidul

Navidul es una marca del grupo Campofrío especializada en jamones. Pero también comercializa otros embutidos, como es el caso del fuet. Lo vende en arios formatos: receta original, sabor intenso y de boletus con trufa. Todos ellos tienen unos valores nutricionales parecidos entre ellos, aunque el más ligero es el de sabor intenso: 423kcal y 35g de grasas cada 100g de producto.

DIA espetec extra

​​​1,59€ / 175g

DIA espetec extra DIA

Como en otros supermercados, en DIA también encontramos su fuet de marca blanca. Lo elabora Fribin, una empresa cárnica española. Contiene magro y panceta de cerdo como ingredientes principales. A nivel nutricional, nos aporta 441 kcal y 34g de grasas cada 100g de producto.