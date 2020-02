¿Son sanas todas las galletas? Cuidado, las hay con más azúcar que una Coca Cola

El desayuno es la comida más importante del día, según los especialistas. Sin embargo, es a la que menos 'cariño' dedicamos. Los madrugones y el ritmo de vida actual no nos permiten dedicarle todo el tiempo que deberíamos. Zumos, fruta, huevos (no a diario) o pan integral deberían ser claves en la alimentación diaria a primera hora. En cambio, y por comodidad, recurrimos a opciones menos saludables como bollería y zumos industriales, cereales, leche con cacaos azucarados y galletas, especialmente entre los más pequeños de la casa.

Pero, ¿podemos consumir todo tipo de galletas a diario? La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) ha elaborado un informe después de analizar 76 galletas diferentes de las principales marcas para evaluar su información nutricional. Cada español consumimos de media 5kg de galletas al año (100g a la semana), por lo que hay es importante elegir las opciones más saludables.

Por ejemplo, una galleta tipo Oreo tiene un 40% más de azúcar que una Digestive. A continuación repasamos la variedad más sana de cada una de las marcas, aunque no todas se pueden consumir a diario.

Estas galletas de la marca Chiquilín (Artiach), empaquetadas en bolsitas pensadas para los más pequeños de la casa , contienen harina de cereales integrales (trigo espelta 32% y centeno 32%), azúcar moreno de caña 21%, aceite de girasol alto oleico 11%, coco rallado, semillas de quinoa 2,3%, chía 2% y lino 1,8%, miel, entre otros ingredientes 0,6%. Cada una de las bolsitas contiene 4 galletas que pesan casi 33 gramos en total. Al comerlas un niño ingiere un total de 7 gramos de azúcar sobre los 25g recomendados al día. El punto positivo es que están enriquecidas con vitaminas y minerales y tienen poca sal. No hay más galletas Chiquilín en el análisis.

Estas galletas Belvita con copos de chocolate, de Fontaneda, no están en todos los supermercados, pero se puede encontrar al menos en la tienda online de El Corte Inglés . Son unas galleas "aceptables" para la OCU. Cada galleta pesa 50 gramos , por lo que solo deberíamos comer una debido que cada galleta contiene 1 1 gramos de azúcar, es decir, el doble que la Coca Cola. Si comemos dos estaríamos rozando el límite diario marcado por la OMS. Por ello, la caja solo contiene 5 galletas, ya que son bastante saciantes y están enriquecidas con hierro, magnesio, vitaminas B6 y B9. De mejor a peor según el estudio, podemos comprar las siguientes: Belvita frutos del bosque (3 / 5 estrellas) Belvita leche y cereales (3 / 5 estrellas) Belvita chocolate (3 / 5 estrellas)

Las galletas tipo TostaRica están entre las preferidas por los niños por su sabor y por los divertidos dibujos en cada una de ellas. Sin embargo, no son tan saludables y tienen una "mala valoración" para la OCU. Aun así, las más recomendadas son las Oceanix (470 kcal/100 g), que tienen un alto contenido en grasas y en azúcares (26 g/100 g). Cada galleta pesa 9,8g, es decir, si un niño come 10 galletas estaría ingiriendo los 25g de azúcar máximo diario recomendados por la OMS. De mejor a peor, en Tosta Rica encontramos las siguientes: TostaRica Cacao (2 / 5 estrellas) TostaRica (2 / 5 estrellas) TostaRica Choco Guay (1 / 5 estrellas)

Hacendado, María integral (0,99€)

(2 / 5 estrellas)

Las galletas de Mercadona no podían quedarse fuera del estudio de la OCU, aunque no quedan demasiado bien paradas, justo por debajo de las TostaRica con una "mala valoración". Las mejores son las María integrales, que tiene un alto contenido en azúcar (19 g/100 g), así como un contenido medio en grasas y sal. Cada galleta pesa 6,1g, por lo que no podemos excedernos en su consumo. Hay más variedades de Mercadona analizadas en el estudio:



Hacendado animadas (2 / 5 estrellas)

Hacendado integrales con cereales (2 / 5 estrellas)

Hacendado digestive (2 / 5 estrellas)

​Hacendado maría dorada (2 / 5 estrellas)

Hacendado canela (2 / 5 estrellas)

Hacendado avena digestive de chocolate con leche (2 / 5 estrellas)

Hacendado cookies (1 / 5 estrellas)