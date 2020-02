Los cereales más sanos del súper son de marca blanca y triunfan en Lidl y Aldi 

El debate sobre si el desayuno es la comida más importante del día o no está cada vez más sobre la mesa y ni los nutricionistas se ponen del todo de acuerdo. Hay estudios que sustentan ambas teorías, pero lo que queda claro en todos ellos es que tiene que estar compuesto por alimentos saludables. El problema es que hay una falsa creencia en la sociedad de que los zumos con leche, todas las galletas o cualquier tipo de cereal son lo mejor para comenzar el día. Y lo cierto es que, aunque no se trata de la bollería industrial, tampoco se puede abusar de su consumo, ya que no son tan sanos como el zumo natural o la fruta, por ejemplo.

La OCU realizó un estudio sobre los cereales más vendidos de los supermercados, analizando cuestiones como los valores nutricionales, el etiquetado, la textura o el sabor, entre otros parámetros. Si acertamos en su elección, serán un buen alimento para empezar el día con energía y los nutrientes necesarios. Para el estudio os dividieron en tres categorías diferentes: corn flakes, multicerales línea y multicereaes línea con chocolate. Los mejor valorados fueron los siguientes:

Crownfield de Lidl - 1,05€/500g Los mejores corn flakes Dentro de la categoría de corn flakes, los clásicos cereales elaborados con copos de maíz, los vencedores fueron los Crownfield de Lidl. Además fueron seleccionados como 'compra maestra', ya que su precio es muy interesante. Nutricionalmente sacan buena nota (B) en Nutriscore. Contienen 112 kcal por cada porción estimada (30g) para un vaso de leche, y solo 1,65g de azúcar, cuando el máximo reomendado a diario según la OMS es de 25g. Además, aportan 1,41 g de fibra. En el estudio analizaron un total de 10 cereales del mismo tipo y el 'top 5' quedó de la siguiente forma:



2- Kellogg's Corn Flakes

3- Hacendado (Mercadona) Corn Flakes

4- Auchan (Alcampo) Corn Flakes

5- Eroski Corn Flakes



Golden Bridge de Aldi, bajo en calorías - 1,05€/500g Los mejores multicereales En cuanto a los multicereales en línea, los que combinan distintos cereales y están enfocados a dieta porque tienen menos grasas, sal, azúcares, y los mejores son de la marca blanca Golden Bridge, de Aldi. Están elaborados con arroz 63%, trigo integral (21%), azúcar, gluten de trigo, germen de trigo, sal, extracto de malta de cebada, leche desnatada en polvo, vitaminas: C, niacina (PP), B6, riboflavina (B2), tiamina (B1), ácido fólico (B9), B12; hierro, emulgente: monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos y aroma. En el 'top 5' le acompañan:



2- DIA línea classic

3- Carrefour Stylesse

4- Kellogg's Special K Classic

5- Nestlé fitness original con avena