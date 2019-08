Productos 'saludables' que suspenden el examen de Yuka, la app de la comida sana

'Zero', 'sin azúcar', '0,0', 'bajo en grasa', envases de colores rosas o sellos de asociaciones médicas son solo algunos de los reclamos publicitarios o de marketing de la industria alimentaria. El objetivo es ofrecer una imagen sana del producto y que entre por los ojos al consumidor cuando va a llenar la cesta de la compra en el supermercado. La alimentación 'healthy' o saludable está de moda, pero no es sencillo comprar productos que cumplan con las expectativas si no revisamos la información nutricional, ni siquiera de las marcas más reputadas. Otra opción es acudir al supermercado con la app Yuka en el teléfono móvil.

Yuka, una aplicación creada por tres jóvenes en París en el año 2017, se ha lanzado recientemente en España. Escanea los códigos de barras de la gran mayoría de productos (450.000 referencias) salvo los de marca blanca, y toma los datos de la 'Wikipedia de la alimentación', OpenFoodFacts. Además, se trata de una app colaborativa, es decir, los 10 millones de usuarios que ya la han descargado pueden hacer la 'ficha' de productos que aún no estén registrados para ayudar a más personas a comer de forma saludable. Además de alimentos, Yuka también valora productos de cosmética e higiene (150.000 referencias).

En menos de un segundo, Yuka especifica detalladamente si en la elaboración se ha utilizado una gran cantidad de aditivos, si tiene demasiada sal o azúcar o si tiene demasiados hidratos de carbono. Según la app, la nota de los alimentos depende de 3 factores: la calidad nutricional (60%), la presencia/ausencia de aditivos (30%) y si cuenta con certificado BIO (10%). Para mostrarlo a golpe de vista, clasifica los alimentos con un ranking por colores y calificación: verde oscuro es excelente, verde claro es bueno, naranja es mediocre y rojo es malo. Y ofrece una puntuación de 1 a 100.

Cuando la app detecta que el producto escaneado tiene una alternativa de más calidad en el mercado, la muestra en la pantalla para que el usuario mejore sus hábitos alimenticios. Desde la app informan que no reciben ingresos ni subvenciones de ninguna marca para valorar mejor sus productos y las valoraciones son "totalmente objetivas". Se costean del Programa Nutrición (solo en francés), que venden en su web, y de donaciones de los usuarios 'premium'. A continuación, varios productos que siempre hemos pensado que son buenos para una dieta saludable, pero que suspenden el examen de la aplicación Yuka:

Tortitas de maíz Bicentury

48/100. Mediocre Cuando una persona se pone a dieta, uno de los primeros productos que compra en el supermercado para picar entre horas son las tortitas de maíz o de arroz. Son alimentos que apenas saben a nada y se comen fácilmente, por lo que es díficil no superar la ración recomendable, unos 30 gramos. Estas tortitas están compuestas por hidratos de carbono que sacian rápidamente, pero no de forma prolongada en el tiempo. Según Yuka, las tortitas de maíz de la marca Bicentury son bastante calóricas (379kcal cada 100gr) y tienen un alto contenido en sal (2,2gr cada 100gr). En el lado positivo, destacan la presencia de proteínas, y fibra, así como un bajo contenido en grasas y en azúcar.



Como alternativa saludable, la app ofrece las tortitas de maíz de la marca Diet Radisson, de origen natural, con una valoración de 88 puntos sobre 100.



Pechuga de Pavo Serrano 9/100. Malo Otro alimento que tiene aspecto de saludable es la pechuga de pollo o de pavo envasada que se consume para desayunar o merendar, o como acompañamiento en comidas y cenas. Además, los envases suelen incluir reclamos como 'bajo en grasas' o 'sin calorías' para llamar la atención del consumidor. Sin embargo, se trata de un producto ultraprocesado que pierde parte de sus nutrientes y se sustituyen por aditivos. En el caso de la pechuga de pavo envasada de la marca Serrano, encontramos 9 aditivos a evitar en nuestra dieta, así como un alto contenido en sal (2,6gr cada 100gr). En este caso, tiene un bajo aporte calórico y sí es una buena fuente de proteínas. La app de Yuka no muestra ninguna alternativa saludable de otras marcas a este tipo de alimentos.



Bebida de arroz y avellanas Borges

30/100. Mediocre Otro de los clásicos de la dieta es sustituir la leche por otras productos como la bebida de arroz y avellanas, en teoría más sanas, y aptas para intolerantes a la lactosa. En el caso de la marca Borges, suspende el examen de Yuka por su alto valor energético y calórico (65kcal cada 100gr) y por la cantidad de azúcar (3gr cada 100gr), pese a que en el envase detallan que es un alimento sin azúcares añadidos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el segundo ingrediente de este tipo de bebidas, después del agua es el azúcar. Solo son saludables cuando sea bebida 100% exprimida de productos vegetales, pero la realidad es que pocas veces superan el 20% del total.



Una buena alternativa a este producto es la bebida de soja elaborada en casa, ya que la industrial tiene una alta cantidad de aditivos a evitar entre sus ingredientes.



Bi Frutas de Pascual 37/100. Mediocre El zumo con leche es una de las bebidas preferidas por las madres para que sus hijos acompañen los almuerzos en el colegio o las meriendas. Sin embargo, no tan saludable como se podría esperar teniendo en cuenta que siempre hemos creído que se trata de una mezcla de fruta más leche. En realidad, esto solo supone un 17% del producto, al que hay que sumar azúcar y una larga lista de aditivos. Tiene un alto valor calórico (21kcal cada 100gr) y en azúcar (4,8 cada 100gr). Un brick individual de 200ml supone el 10,6% de la cantidad máxima orientativa al día (CDO) de azúcar.

Barritas de cereales y avellana muesly de Hero 39/100. Mediocre. Este tipo de productos se ha ganado la imagen, a base de publicidad, del alimento perfecto para picar entre horas sin engordar, saciante para las dietas e ideal para deportistas que necesitan un mayor aporte de energía para hacer actividad física. Nada más lejos de la realidad. Se trata de un alimento rico en carbohidratos, con grasas saturadas y aceite de coco o palma, dependiendo de la marca. En el caso de la marca Hero, Yuka las suspende por su alto aporte calórico (430kcal cada 100gr), en azúcar (26,6gr cada 100gr) y en grasas saturadas (7,6gr cada 100gr).



Palitos de queso Snatt's de Grefusa 35/100 Uno más de los conocidos como snacks para picar entre horas que de los que no es nada recomendable abusar en el día a día. En este caso se trata de los Naturchips de tomate, queso y orégano, con cereales y soja y un 50% menos de grasa. 'Claims' llamativos para que el cliente crea que es un producto saludable, pero la app Yuka lo suspende con 35 sobre 100 debido a su alto valor enérgetico (456kcal cada 100gr) y su alto aporte en sal (3,3gr cada 100gr).