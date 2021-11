Las 20 herramientas online y apps para autónomos que hacen la vida más fácil

Los comienzos no suelen sen sencillos y esto puede aplicarse a los emprendedores. Iniciar una aventura empresarial como autónomo requiere de un gran esfuerzo mental y profesional, pero también económico. No siempre pueden contratar a personas para que realicen todas las tareas, así que en ocasiones hay que aprender sobre marketing, finanzas, planificación o apps de comunicación que les faciliten la vida. Las gestorías online son unas solución bastante económica para llevar las cuentas, pero hay multitud de herramientas en línea para las demás tareas. La mayoría de ellas son gratuitas y las repasamos a continuación.

Planificación de proyectos

Active Collab es una herramienta muy completa para administrar proyectos, planificarlos, listar tareas, realizar presupuestos o imputar los tiempos que se dedican a cada uno de los trabajos. El administrador siempre sabe de un vistazo a que está dedicando el tiempo cada persona. Muy interesante para perfiles creativos y agencias. Es gratuito para uso personal o pequeñas empresas de hasta 3 empleados.

En segundo lugar, Trello es la aplicación más conocida para organizar tareas o trabajos en equipo. Es muy visual, ya que todos los componentes que participan en el tablero de cada proyecto saben en qué punto se encuentra la tarea bajo los habituales 'To do', 'doing' o 'done', aunque da la oportunidad para crear tantas columnas como sean necesarias y nombrarlas libremente. Además, permite diferenciar por etiquetas o colores para utilizar los filtros y realizar una organización más sencilla.

Marketing

Una herramienta online básica para llevar a cabo una estrategia de automatización de marketing e e-mail marketing es Mailchimp. Permite crear plantillas personalizadas para tus textos de correo electrónico, gestionar listas de contactos, programar el envío y obtener datos sobre las visualizaciones que tienen con el objetivo de mejorar hasta conseguir que los clientes vean las comunicaciones.

SEO y SEM

El posicionamiento en buscadores es clave para que los clientes puedan encontrarte. Para ello es clave trabajar los contenidos digitales y que Google entienda que aportas valor a tus clientes con esa información. Podemos concocer las tendencias o saber qué es lo más buscado en un determinado tema gracias a Google Trends. Después habrá que trabajar las palabras clave o cadenas de búsqueda con herramientas como Keyword Planer

Cuando sabemos sobre lo que vamos a escribir y tenemos las palabras adecuadas, el puglin de Yoast SEO ofrece ayuda en tiempo real sobre la longitud de las frases, el número de palabras en activa o en pasiva y demás recomendaciones para mejorar los textos y llegar a los usuarios. Por último SEMrush es la app que debemos utilizar para mejorar el posicionamiento de pago, ya que busca las palabras clave que debemos utilizar al hacer una campaña de Adwords.

Redes Sociales

Si estar presente en los buscadores es muy importante, no lo es menos darse a conocer en las redes sociales. Cada vez se fideliza a un mayor número de clientes mediante sorteos, muestra de productos en vídeo y demás acciones. Hootsuite es la herramienta más conocida para programar publicaciones sin la necesidad de estar todo el día pegado a la pantalla. Permite gestionar varias cuentas de diferentes redes a la vez.

Si queremos, además, analizar nuestras publicaciones, la mejor aplicación es Metricool, que funciona con Facebook, Twitter, Google y LinkedIn. Da información sobre cuál es el mejor momento para publicar o programar una publicación teniendo en cuenta datos de otros días.

Métricas

Una vez tenemos publicado nuestro sitio web, es muy importante como autónomo conocer las métricas, es decir, conocer cuantos usuarios no visitan, durante cuánto tiempo, qué hacen en nuestra página o qué contenidos gustan y cuáles no. Una herramienta obligatoria para ellos es Google Analytics.

Comunicación

Además del correo electrónico, Whatsapp o demás aplicaciones de mensajería instantánea, podemos (y debemos) utilizar otras herramientas profesionales para comunicarlos con compañeros o clientes. Una de las más sencillas es Slack, un chat y gestor de archivos en línea muy sencillo de utilizar y que tiene versión móvil.

Desde la pandemia han proliferado las videollamadas, algo clave para realizar labores en modalidad de teletrabajo. Microsoft Teams se ha convertido en una de las más utilizadas (por delante de Skype) debido a que permite hacer llamadas, videollamadas, chat en línea, editar documentos entre varios usuarios, etcétera.

Banco de imágenes gratuitos

Para que nuestros textos funcionen deben estar optimizados para buscadores y presentes en redes sociales. Incluir imágenes también favorece el posicionamiento, pero los bancos de imágenes pueden tener costes elevados. Pero también los hay gratuitos, aunque alguna de sus imágenes pueden ser de pago. Dos de ellos son Freepik y Pixabay.

Una tercera opción es Unsplash, que recientemete ha sido adquirido por Getty Images. Hay más de 200.000 fotógrafos que comparten sus imágenes y la biblioteca supera ya los dos millones de fotos. La principal ventaja es que sus imágenes suelen estar editadas y bastante trabajadas . Son gratuitas a cambio de citar al fotógrafo. Permite usarlas con los fines comerciales, pero prohíbe la compilación, la venta de copias o la venta en forma de impresiones.

Edición de imágenes

No todo es Photoshop ni sus complicadas herramientas (para inexpertos) en cuanto a edición de imágenes. Pixrl tiene casi todas sus características, pero es más básico y gratuita. Y Canva se ha convertido en una referencia para utilizar sus plantillas y crear carteles, portadas o cualquier elemento gráfico. Si lo que queremos es hacer un gráfico, la mejor herramienta es Infogram, que permite míltiples opciones (barras, quesitos, etc) de forma gratuita.

Guardar en la nube y compartir archivos

La herramienta más utilizada para mantener nuestros textos o tablas de Excel en la nueva es Google Drive y sus diferentes herramientas similares al paquete office, pero gratuita. Además, permite compartir los documentos solo con el correo electrónico y editarlos en línea, incluso varios usuarios a la vez.

Si lo que queremos es compartir una carpetas con archivos más pesados, como imágenes o vídeos, mejor hacerlo a través de WeTransfer. Una herramienta muy conocida que funciona sin registro. Solo hay que contribuir el archivo que queramos compartir, introducir un e-mail propio y el de la persona al que se lo queramos enviar para que le llegue en segundos. Tendrá solo unos días para descargarlo, pero avisará al remitente en el momento en que lo haga.