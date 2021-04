Cómo darse de alta de como autónomo: estos son los trámites iniciales

Muchos trabajadores deciden, en el algún momento de su trayectoria profesional, dar el paso y comenzar a trabajar por cuenta propia. Al principio puede dar algo de vértigo, ya que la vida del autónomo no siempre el fácil y además está plagada de papeleos, facturas, declaraciones y de más trámites administrativos que hay que llevar a rajatabla. Sin embargo, con algo de paciencia (y probablemente un buen gestor) todo se soluciona.

Si estás cavilando sobre lanzarte al trabajo por cuenta propia y no sabes qué proceso hay que seguir para darse de alta como autónomo, aquí lo explicamos. El primer paso es darse de alta como trabajador por cuenta propia en el RETA o Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Para ello, habrá que rellenar el modelo TA.0521, que se puede presentar en cualquier sede de la Seguridad Social u online.

En este paso se especifica la base de cotización mínima para el trabajador autónomo, comúnmente conocida como la cuota que todos los trabajadores por cuenta propia pagan a la Seguridad Social cada mes. Durante el primer año se disfruta de un pago de reducido de 60 euros que después, si no hay condiciones especiales, aumenta hasta los 200 o 300 euros de media.

Una vez inscritos en la Seguridad Social hay un plazo de hasta 60 días para acudir a una sede de la Agencia Tributaria y darse de alta en el Censo de Empresarios cumplimentando el modelo 036 o su versión abreviada, el 037, que también pueden rellenarse online utilizando algún tipo de certificado electrónico.

Al cumplimentar este impreso, nos estaremos dando de alta al mismo tiempo en el conocido IAE o Impuesto de Actividades Económicas que tienen abonar todas las sociedades y autónomos por realizar una actividad profesional o artística.

Este proceso no tiene coste alguno y, hasta que no se cumplimenta el alta en Hacienda, no comienza a descontarse la cuota de autónomos, que se domicilia en una cuenta a cargo del trabajador y se abona con periodicidad mensual.