Los campings más deseados este 2021: verano de playa y piscina desde 5€ el día

Existen muchos tipos de vacaciones y cada una de ellas nos permite disfrutar de forma diferente. Dependiendo de la edad, nuestros intereses, situación económica, los miembros de la familia o el estilo de vida podemos elegir entre alojarnos en hoteles con Estrella Michelín, buscar chollos veraniegos, aprovechar los viajes del Imserso, visitar las mejores playas de España u optar por las más baratas en 2021. Pero una alternativa para todos y que nunca defrauda es ir de vacaciones de verano a un camping

Permite ir en pareja, con amigos o la familia y los niños; dormir en un bungalow, en caravana o en tienda de campaña; pasar unos días de relax o hacer rutas caminando; disfrutar de la playa, la piscina o la montaña. Las alternativas son innumerables y hay campings con todas las comodidades en todas las partes de España. Cada uno de ellos tiene unas tarifas diferentes, pero el precio medio de un adulto para acampar en una parcela es de uno cinco euros diarios. Si optamos por un bungalow, el precio se eleva bastante. En los meses de junio y julio de 2021, los cinco más buscados en Google, son los siguientes:

Alannia, en Guardamar del Segura (Alicante)

Camping Alania alanniaresorts.com/

Este camping forma parte de un Resort cercano al Club Nautico de Guardamar y está situado a unos minutos andando del Mar Mediterráneo. Cuenta con todo tipo de comodidades, restaurantes y piscinas tropicales con toboganes, zona wellness o gimnasio. Ofrece 7 tipos de bungalows diferentes, con una capacidad máxima de 6 personas. Incluyen ropa de cama, toallas, menaje de cocina, electrodomésticos, aire acondicionado, cafetera, etc. En caso de elegir parcela, son 90m2 y permiten instalar la tienda de campaña o aparcar la caravana. Además, disponen de una zona de glamping, una nueva forma de disfrutar del turismo sostenible y comprometido con el cuidado del medio ambiente.

​La Herradura, Almuñecar (Granada)

​Camping la Herradura, en Granada Facebook La Herradura

Este camping está situado en la Bahía de la Herradura y tiene acceso directo a la playa. Es de los más económicos de la zona ya que es de tercera categoría. Esto significa que cuenta con instalaciones básicas, las parcelas son pequeñas y el agua caliente está disponible solo unas horas al día, entre otras características. De hecho, solo abre en temporada alta. Está en mitad de una zona de vegetación, por lo que cuenta con bastantes sombras. Entre las actividades que se pueden realizar en los alrededores destaca el buceo.

​Bravoplaya, en Castellón

Camping ​Bravoplaya bravoplaya.com/

Familiar, ajardinado, situado junto a la playa del mar Mediterráneo, en la Costa de Azahar, muy cerca de Oropesa del Mar y al lado del Parque Natural del Prat de Cabanes. El camping Bravoplaya ofrece todo tipo de comodidades, como tres restaurantes, tres chiringuitos (uno en la arena de la playa), discoteca, tres piscinas, instalaciones deportivas (gimnasio, pista de pádel, fútbol..), parques infantiles, supermercado y demás. Para alojarse, los usuarios pueden elegir entre 8 tipos de bungalows para un máximo de 6 personas, un tipo de casa portátil para 4 personas o parcelas de 85 metros cuadrados para caravanas o tiendas de campaña.

​La Paz, en Llanes

Camping La Paz, Llanes pitchup.com

En uno de los pueblos pesqueros más bonitos de Asturias, como es Llanes, nos encontramos con este camping situado a escasos metros del Mar Cantábrico. Está situado en un pequeño saliente y la zona de acampada tiene acceso directo a la arena de la playa de Vidiago, que mide 480 metros de largo y 100 de ancho. Desde ahí nace una zona de entrantes rocosos de más de 2 kilómetros de longitud. Está es la gran diferencia con otros campings: su entorno natural. Como puntos de interés cercanos, se pueden visitar el monumento Ídolo de Peña Tú, el Paseo de San Pedro, la Playa de Cobijeru, la Cueva del Soplao, los Lagos de Covadonga (66km) o pueblos como Potes, Ribadesella o San Vicente de la Barquera, entre otros.

El Canto la Gallina, en Madrid

Camping Canto de la gallina elcantolagallina.com

La capital no tiene playa, pero eso no quiere decir que no se puede veranear en sus pueblos, especialmente en la sierra, que ofrece temperaturas agradables en las noches de julio y agosto. El Camping Canto la Gallina se sitúa a unos kilómetros de San Lorenzo del Escorial, al noroeste de la comunidad, también cercano al Pantano de San Juan y a Ávila. En sus instalaciones de 12 hectáreas y rodeadas de 7.000 árboles, hay piscinas, dos pistas de pádel, dos de tenis, minigolf o parque infantil, entre otras comodidades. Hay actividades para niños programadas durante todos los días de la semanas, mientras que para adultos, todos los sábados realizan eventos temáticos, como la fiesta de los 80 y la fiesta ibicenca, o la fiesta de aniversario. Hay restaurantes, pista de baile y supermercado. Cuenta con 6 tipos diferentes de bungalows y parcelas de entre 100 y 150 metros cuadrados.