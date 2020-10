Mercadona estrena un antiarrugas y regenerador de células de la piel por 6€

La sección de belleza y productos de cuidado del cuerpo de Mercadona cada vez tiene una variedad mayor de productos. El último lanzamiento es este producto llamado Regen Skin, que cuesta solo 6 euros y contiene 30 mililitros. Es de la marca Deliplus y destaca por la presencia de retinol, un derivado de la Vitamina A que está presente en nuestra piel, con una demostrada eficacia como renovador.

El envase o 'packaging' es de carton, pero el envase con dosificador recuerda al de los cosméticos de alta gama. Este es uno de los puntos a destacar de este producto que mejora la firmeza, la hidratación y la elasticidad de la piel. Está elaborado por los laboratorios RBN en Valencia, que fabrica muchos otros productos de belleza de Mercadona. Este puede llegar a ser muy efectivo, ya que el retinol es uno de los ingredientes antiedad más recomendados por los dermatólogos por delante del colágeno, pero hay que saber utilizarlo para evitar posibles efectos secundarios.

Según la información del envase, este cosmético sirve como "tratamiento intensivo potenciador regenerador cutáneo", gracias al retinol. Frena los signos de la edad y la aparición de arrugas al combinar los "efectos de un tratamiento cosmético profesional y un serum". Además, "aumenta la síntesis de colágeno, unifica y mejora el tono de la piel".

Se recomienda aplicar 3 o 4 gotas sobre el rostro limpio y seco, siempre por la noche, justo antes de ir a dormir. Esto se deba a que el retinol es fotosensible, es decir, puede reaccionar de forma anormal ante la exposición solar. De hecho, es recomendable aplicar crema solar en la mañana siguiente. La piel se regenera y se vuelve mucho más sensible, por lo que pueden aparecer de rojeces o pequeñas manchas, especialmente en pieles sensibles. Siempre es recomendable probarlo antes en el brazo para comprobar que nuestro cuerpo no reacciona de forma extraña.

El retinol es un producto recomendado por los dermatólogos para evitar la aparición de arrugas y frenar su desarrollo. En este caso, solo se recomienda utilizar entre 2 y 3 veces por semana y hay que evitar el contorno de los ojos y las zonas más sensibles de la cara como la nariz y los labios, ya que pueden llegar a secarse e irritarse. Siempre hay que aplicar después una crema hidratante.

No se puede combinar con otros tratamientos de cuidado de la piel con Vitamina C, tratamientos para frenar el acné, peelings o similares. Como todos los productos con retinol, no es recomendable que lo utilicen aquellas personas que tengan la piel sensible

Este cosmético tiene un olor fresco y su textura es algo densa, pero no es nada graso y la piel lo absorbe en unos segundos. Se recomienda probar primero en pequeñas cantidades para que la piel se vaya adaptando al producto. Esto es porque el rostro puede descamarse al ir regenerando las células para ir renovando la piel. "Si se observa irritación, suspender su uso", apunta en el envase.

El principio activo natural más destacado entre sus ingredientes se encuentra el bakuchiol. Es de origen vegetal y no es nada irritante. Se suma al retinol en este producto para acelerar sus efectos positivos en la piel. "Actuan junto al factor de crecimiento epidérmico, EGF, creando una sinergia de acción frente a los síntomas del envejecimiento", según la información del producto. También ayuda a eliminar puntos negros y signos del acné.

Este producto está recomendado para personas mayores de 25 o 30 años que noten los primeros síntomas de envejecimiento en la piel. Por contra, no se recomienda para mujeres que estén buscando un hijo, embarazadas o las que estén en periodo de lactancia.