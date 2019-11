¿Qué engorda más, un kilo del nuevo Whopper vegetal o del Whopper de carne?

El pan, la cebolla, el ketchup, el pepinillo, la lechuga, el tomate y el toque de la parrilla hace que el Whopper tenga un sabor inconfundible. Por eso Burger King ha lanzado en España, y otros 24 mercados europeos, la Rebel Whopper, su nueva hamburguesa vegetal que mantiene la combinación de ingredientes del Whopper tradicional, pero cambiando la carne de vacuno por un sustituto 100 % vegetal. Por el momento estará disponible hasta el 15 de diciembre y su futuro dependerá de las ventas.

Así se adelantan a la competencia y se suman a la tendencia de alimentación 'veggie' con la hamburguesa más saludable de su catálogo, elaborada por The Vegetarian Butcher. Aunque siempre hay que tener en cuenta que vegetal no es sinónimo de ‘light’ y no se puede abusar de su consumo.

Además de los ingredientes ya mencionados, la Rebel Whopper también está elaborada a base de plantas, y en su receta figura la soja, el trigo, el aceite vegetal o las hierbas aromáticas, con las que han conseguido un sabor realmente parecido al de la carne de vacuno. El color es algo más grisáceo, pero la cadena de hamburguesas ha logrado su objetivo: un buen sustituto del Whopper para vegetarianos y flexitarianos, además de veganos siempre que no tenga queso y mayonesa.

Esto nos lleva a pensar que es una hamburguesa que nos aporta menos kilocalorías que las demás, pero ¿realmente es así? Sí y no. Según la información nutricional disponible en su página web, la Rebel Whopper solo tiene 207 kilocalorías. Sin embargo, hay que tener en cuenta que solo pesa 88 gramos. Si comparamos 100 gramos de producto, nos llevamos la sorpresa de que la nueva hamburguesa vegetal tiene más kilocalorías que el icónico Whopper, que el Big King y prácticamente lo mismo que el Big Mac de McDonald’s, entre otras variedades.

Rebel Whopper Vs otras hamburguesas

¿A qué se debe esto? Lo cierto es que todas las hamburguesas tienen un tamaño similar, pero la Rebel Whopper pesa menos porque no tiene carne, sino el sustituto 100% vegetal. Así, deberíamos comernos algo más de una Rebel Whopper, para ingerir las mismas kilocalorías que con algo menos de medio Whopper, Big King o Big Mac. Algo similar a lo que ocurre con la manida pregunta de ¿qué pesa más un kilo de paja o un kilo de hierro? Siempre hay que diferenciar el peso del tamaño, también con esta nueva hamburguesa de origen vegetal, que cuesta 50 céntimos más que el Whopper de carne.

En el apartado en el que la nueva Rebel Whooper sale claramente vencedora es en el de los carbohidratos, ya que han logrado reducir a 0,3 gramos la presencia de azúcar en cada 100 gramos de producto. Esto es entre 3 y 5 veces menos que en otras variedad, que pueden llegar hasta 15 gramos de azúcar en una hamburguesa de 250 gramos.

Dentro de su apartado nutricional, también podemos observar algo mejorable. Por cada 100 gramos de producto contiene 7 gramos de grasas saturadas. Esto supone una cantidad mayor que otras hamburguesas que pueden parecer más grasientas y que no tiene un 'packaging' o caja de color verde, como The King bacon (6,3g), la Steakhouse (6,3g) el Big Mac (4g) o el Big King (3,8g). Otra vez teniendo en cuenta que 100 gramos de estas variedades serían más de una Rebel Burger debido al mayor peso que le otorga la carne de vacuno.

Ojo a las famosas hamburguesas de un euro

¿Quién no ha preferido alguna vez comprar tres o cuatro hamburguesas de un euro en vez de un menú para ahorrarse unas monedas? Algo que puede ser bueno para nuestros bolsillos, pero no para nuestra salud. Según la información nutricional tanto de Burger King (Burger) como de Mc Donald’s, (Hamburguesa) estas variedades económicas están entre las que más kilocalorías tienen por cada 100 gramos.

Al ser más pequeñas nos pueden hacer creer lo contrario, pero al comer tres hamburguesas de un euro estaríamos ingiriendo unas 750 kilocalorías. Es decir, estaríamos superando las kilocalorías de un sabroso Big King o Big Mac. Esto se debe a que solo cuentan con los ingredientes más calóricos (carne, ketchup, mostaza) junto al pepinillo y no otros más naturales como la cebolla, el tomate o la lechuga.